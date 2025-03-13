Гимнастика без компромиссов: что изменилось и почему это важно для всех женщин в спорте

Казалось бы, какое значение может иметь пара сантиметров ткани? Для французских гимнасток это означало начало революции. Ещё вчера они не могли выходить на соревнования без обтягивающего боди. За нарушение этого правила давали штраф в 0,3 очка. А это часто означало поражение.
Сейчас это требование убрано. Теперь спортсменки могут носить шорты поверх боди, если они не длинее 10 см от паха. Такое решение стало частью борьбы за право спортсменок решать, в чем им удобнее заниматься спортом.
Прецеденты уже были. На Олимпиаде 2021 года германские гимнастки вышли на старт в закрытых костюмах, заявив, что боди их стесняет. А в пляжном волейболе уже долгие годы идёт дискуссия об обязательном бикини.
Спорти́вная гимна́стика — вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках
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