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В 50 лет почувствовать себя на 20 лет поможет этот классический способ!

1:10
Спорт

Эксперт Акулина Бахтурина рассказала, как "классика" помогает укрепить мышцы тазового дна. Также она перечислила четыре причины заниматься хореографией.

танцы
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
танцы

"Важнейшими функциями тазового дна является обеспечение поддержки органов малого таза. Мышцы тазового дна помогают в контроле мочеиспускания, влияют на сексуальные функции и даже участвуют в стабилизации корпуса", — цитирует ее "Чемпионат".

Бахтурина добавила, что из-за возрастных изменений, малоподвижного образа жизни, после родов эти мышцы начинают ослабевать. Однако, если регулярно заниматься можно исправить ситуацию.

Направление классической хореографии — уникальный вид физической активности, который положительно влияет на всё тело, на все группы мышц. Балет помогает более детально прочувствовать тело, каждый его миллиметр, менять и исправлять дисбаланс.

Почти каждое движение в классическом танце задействует глубокие мышцы корпуса, включая тазовое дно. Классическая хореография может стать прекрасной профилактикой женских заболеваний.

Уточнения

Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль; содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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