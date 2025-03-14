В 50 лет почувствовать себя на 20 лет поможет этот классический способ!

Эксперт Акулина Бахтурина рассказала, как "классика" помогает укрепить мышцы тазового дна. Также она перечислила четыре причины заниматься хореографией.
"Важнейшими функциями тазового дна является обеспечение поддержки органов малого таза. Мышцы тазового дна помогают в контроле мочеиспускания, влияют на сексуальные функции и даже участвуют в стабилизации корпуса", — цитирует ее "Чемпионат".
Бахтурина добавила, что из-за возрастных изменений, малоподвижного образа жизни, после родов эти мышцы начинают ослабевать. Однако, если регулярно заниматься можно исправить ситуацию.
Направление классической хореографии — уникальный вид физической активности, который положительно влияет на всё тело, на все группы мышц. Балет помогает более детально прочувствовать тело, каждый его миллиметр, менять и исправлять дисбаланс.
Почти каждое движение в классическом танце задействует глубокие мышцы корпуса, включая тазовое дно. Классическая хореография может стать прекрасной профилактикой женских заболеваний.
Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль; содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.
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