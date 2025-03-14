Почему вы хотите кушать ночью? Обнаружена мутация, меняющая всё!

Ученые из Кембриджского университета нашли мутацию DENND1B или "гена ожирения". Из-за него человек хочет есть ночью.
Некоторые люди не могут справиться с соблазном съесть что-нибудь. Учёные считают, что сбой мог произойти из-за развития детской астмы и иммунных нарушений.
"Если у вас высокий генетический риск ожирения, то вы склонны переедать и набирать вес, если не прилагаете огромных усилий, чтобы этого не делать", — отметил один из исследователей.
Эта мутация была обнаружена и у лабрадоров-ретриверов. Поэтому эта собачая порода склонна к полноте.
Кстати, наиболее эффективный способ избежать ожирения — контроль аппетита и спорт, сообщила Daily Mail.
Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.