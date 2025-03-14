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Слёзы счастья футболиста: Дзюба прокомментировал вызов в сборную

1:15
Спорт

Нападающий футбольного клуба "Акрон" Артём Дзюба прокомментировал свой вызов в сборную России для участия в матчах с Гренадой и Замбией.

Артём Дзюба
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале сборной, Дзюба выразил радость и нетерпение от вызова в национальную команду. Он также упомянул, что скоро присоединится к команде в Новогорске.

"Всем привет. Я безумно счастлив и рад, что меня вызвали в сборную. Жду с нетерпением, когда окажусь в Новогорске. Так что скоро увидимся", — сказал Дзюба.

Последний раз Дзюбу вызывали в сборную России на Евро-2020 летом 2021 года.

Ранее 36-летний форвард забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, установив новый рекорд для российского футбола. Этот рекорд уже был превзойдён: Дзюба забил 235-й гол. Александр Кержаков, бывший рекордсмен с 233 голами, имеет равное количество голов за сборную России — 30. Если Дзюба забьёт в предстоящих матчах, он станет лучшим бомбардиром в истории сборной.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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