Этот спорт заменит антидепрессанты: какие упражнения помогут справиться со стрессом?

Голландские учёные обнаружили, что бег так же эффективен для улучшения психического здоровья, как и таблетки от депрессии.
Помочь в исследовании им вызвалось более 140 пациентов с депрессией или тревожным расстройством. Этим людям предложили два метода лечения: бег трусцой или лекарства. 45 человек решили принимать антидепрессанты, а остальные 95 присоединились к беговой группе, они занимались два или три раза в день по 45 минут.
Итог: у 44 процентов участников из обеих групп наблюдалось улучшение психического состояния. Однако у участников, которые выбрали бег, также улучшилось и физическое здоровье. У тех, кто пил таблетки, оно наоборот ухудшилось.
Один из авторов исследования Бренда Пеннинкс рассказала, что в лечении депрессии важно применять оба исследованных метода. По её словам, к применению лечебной физкультуры следует относиться гораздо серьёзнее, поскольку это может быть хорошим выбором для некоторых пациентов.
Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!