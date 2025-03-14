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Этот спорт заменит антидепрессанты: какие упражнения помогут справиться со стрессом?

Спорт

Голландские учёные обнаружили, что бег так же эффективен для улучшения психического здоровья, как и таблетки от депрессии.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Помочь в исследовании им вызвалось более 140 пациентов с депрессией или тревожным расстройством. Этим людям предложили два метода лечения: бег трусцой или лекарства. 45 человек решили принимать антидепрессанты, а остальные 95 присоединились к беговой группе, они занимались два или три раза в день по 45 минут.

Итог: у 44 процентов участников из обеих групп наблюдалось улучшение психического состояния. Однако у участников, которые выбрали бег, также улучшилось и физическое здоровье. У тех, кто пил таблетки, оно наоборот ухудшилось.

Один из авторов исследования Бренда Пеннинкс рассказала, что в лечении депрессии важно применять оба исследованных метода. По её словам, к применению лечебной физкультуры следует относиться гораздо серьёзнее, поскольку это может быть хорошим выбором для некоторых пациентов.

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

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