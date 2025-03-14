Пышногрудые спортсменки раскрыли секрет эффективных тренировок: вы удивитесь

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Спорт

Учёные выяснили, что женщины с большой грудью все чаще хотят ее уменьшить, чтобы повысить эффективность от занятий спортом.

Спортивное бра
Фото: wikimedia.org by Novafly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спортивное бра

Участницы исследования рассказали, что на то, как они выполняют те или иные упражнения, очень влияет размер груди. Персональный тренер объяснила, что некоторые виды тренировок, особенно интенсивные и плиометрика, способны вызывать дискомфорт и боль.

Девушкам с большой грудью сложнее выполнять такие упражнения из-за более плотной ткани.

Кстати, более 50 женщин, которые перенесли операцию по уменьшению груди, сообщили, что их активность увеличилась, неприятных боли прекратились и появилась готовность к участию в групповых занятиях.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

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