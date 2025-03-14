Пышногрудые спортсменки раскрыли секрет эффективных тренировок: вы удивитесь

Учёные выяснили, что женщины с большой грудью все чаще хотят ее уменьшить, чтобы повысить эффективность от занятий спортом.
Участницы исследования рассказали, что на то, как они выполняют те или иные упражнения, очень влияет размер груди. Персональный тренер объяснила, что некоторые виды тренировок, особенно интенсивные и плиометрика, способны вызывать дискомфорт и боль.
Девушкам с большой грудью сложнее выполнять такие упражнения из-за более плотной ткани.
Кстати, более 50 женщин, которые перенесли операцию по уменьшению груди, сообщили, что их активность увеличилась, неприятных боли прекратились и появилась готовность к участию в групповых занятиях.
Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
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