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Драма в матче Ливерпуля: как использовать 30% незащищенной зоны ворот в серии пенальти

3:09
Спорт

Драма в матче против "Ливерпуля" во вторник обернулась для него настоящим бедствием.

Футбольный мяч в сетке
Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Футбольный мяч в сетке

Футболисты "Ливерпуля", считавшие, что у них есть шанс выиграть финал, были вынужден играть серию пенальти против "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв со счетом 1:0 в основное время. То, что упустили Дарвин Нуньес и Кертис Джонс, было промахом.

С тех пор как 2 июня 1891 года Международный совет футбольных ассоциаций задумал нечто большее и ввел пенальти в Глазго, подобные напряженные ситуации на протяжении столетий вызывали волнение, разочарование и радость.

Со стороны 11-й гол выглядит как полная лотерея, зачастую самые большие звезды не в состоянии забить мяч, брошенный со скоростью 120 километров в час, в область размером 7,32x2,44 метра, мимо вратаря. Статистика показывает, что сетка вибрирует в 70-75 процентах пенальти, то есть примерно три из четырех ударов залетают в цель.

Серия пенальти доводит и без того неравную ситуацию между вратарем и игроками, бьющими по воротам, до крайности. Вот почему существует поговорка: "Пенальти можно только плохо пробить, но не отразить". Это правда?

Исследователи качают головами, поскольку они твердо убеждены, что в серии пенальти вратарь и игрок не зависят от "судьбы", "удачи" или какой-либо высшей силы.

Существуют проверенные законы и предсказуемые модели поведения, которые можно использовать в серии пенальти. Одна треть ворот всегда остается незащищенной. Например, зона броска вратаря, которая охватывает лишь около 70 процентов ворот. Все это означает, что, по сути, стоит нацелиться на оставшиеся 30 процентов. Подробные исследования показали, что успех составляет 50 процентов внутри диапазона и 80 — вне его.

Вратари совершают ошибки. Другим преимуществом, которое можно использовать, является психологическая ошибка вратарей, первоначально известная как ошибка игрока. Суть в том, что когда серия повторяется, мы склонны предполагать, что следующая будет другой. Аналогично ведут себя вратари и в серии пенальти.

Чем больше раз игроки соперника подряд, один за другим, наносят удары по левому краю ворот, тем больше вероятность того, что мяч отскочит вправо при следующем ударе.

Если игроки, играющие на дальние дистанции, знают об этом психологическом феномене, то им стоит бить по мячу в том же направлении, что и их товарищи по команде, находящиеся перед ними. Однако, согласно исследованию, в котором изучались 37 серий пенальти за 36 лет матчей чемпионатов мира и Европы, игроки вообще не используют это преимущество.

Уточнения

Пена́льти (англ  penalty kick), также известный под названиями оди́ннадцатиметро́вый удар или двенадцатия́рдовый удар — специально назначаемый в футболе в качестве штрафа или наказания удар по воротам, защищаемым только вратарём, с расстояния 11 метров (в странах, использующих английскую систему измерений — 12 ярдов) от линии ворот.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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