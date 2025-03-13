Бывший футболист Роналдо снял свою кандидатуру на пост президента CBF. В среду в своем сообщении в социальных сетях он сообщил, что не получил поддержки от федераций штатов и выразил сожаление, что не смог представить свой проект коллегии выборщиков конфедерации.
"При первом общении с 27 филиалами я обнаружил 23 закрытые двери. Федерации отказались принять меня у себя, заявив, что они удовлетворены нынешней администрацией и поддерживают перевыборы", — написал Роналдо.
Он добавил, что не смог представить свой проект, поделиться своими идеями и добиться того, чтобы его услышали так, как ему бы хотелось.
"Большинство руководителей государств поддерживают исполняющего обязанности президента, это их право, и я его уважаю, независимо от моих убеждений, — отметил Роналдо.
В декабре Роналдо объявил о своем намерении принять участие в следующих выборах в CBF, которые должны состояться в период с марта этого года по март 2026 года.
Рона́лдо (порт.-браз. Ronaldo; полное имя — Рона́лду Луи́с Наза́риу ди Ли́ма, порт.-браз. Ronaldo Luís Nazário de Lima; род. 22 сентября 1976, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футболист, выступавший на позиции нападающего.
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