Ждут ли Овечкина в России? Наши спортсмены отреагировали на возможное возвращение хоккеиста

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Российский хоккеист Александр Овечкин, который сейчас играет в составе ХК "Вашингтон Кэпиталз", после 20 лет в НХЛ может вернуться в Россию и перейти в московское "Динамо". Как на это отреагировали известные российские спортсмены, расскажем ниже.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Форвард ранее заявил, что, возможно, не будет в 2026 году продлевать контракт с американским клубом, а вернется в Россию и перейдет в "Динамо".

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила сайту aif. ru, что возвращение Овечкина в "Динамо" поможет команде развиваться и привлечет внимание фанатов.

Положительно на возможное возвращение Овечкина отреагировал и депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. По его словам, к такому событию нужно будет подготовиться.

Добавим, что Овечкин живет в США с 2005 года, с того времени, как заключил контракт с ХК "Вашингтон Кэпиталз".

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

