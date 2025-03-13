Фитнес-тренеры молчат об этих упражнениях: максимум пользы за минимум времени

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1:37
Спорт

В современном мире, где время — на вес золота, многие из нас сталкиваются с проблемой: как вписать полноценные тренировки в плотный график? Однако даже при ограниченном времени можно эффективно поддерживать форму, если сосредоточиться на ключевых упражнениях.

Тренажёры
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажёры

Какие упражнения нельзя пропускать в тренажёрном зале

По мнению персонального тренера Линкольна Кавальканте, основное внимание следует уделять крупным группам мышц:

  • Ноги
  • Широчайшие мышцы спины
  • Грудные мышцы

Он отмечает, что при нагрузке на эти группы мышц происходит повышенная выработка цитокинов, благоприятно влияющих на нервную систему.

Рекомендуемые упражнения для каждой группы мышц:

Ноги:

  • Жим ногами
  • Приседания со штангой
  • Разгибания ног в тренажёре
  • Сгибания ног в тренажёре
  • Выпады

Широчайшие мышцы спины:

  • Тяга штанги в наклоне
  • Тяга гантели одной рукой
  • Тяга верхнего блока к груди
  • Подтягивания

Грудные мышцы:

  • Разведения гантелей (лёжа на горизонтальной или наклонной скамье)
  • Жим штанги лёжа (на горизонтальной или наклонной скамье)
  • Отжимания

Влияет ли продолжительность тренировки на результаты?

Кавальканте утверждает, что короткие, но правильно спланированные тренировки могут быть столь же эффективны, как и длительные. Более того, они снижают риск катаболизма (разрушения мышечной ткани). Однако для достижения оптимальных результатов важно, чтобы программа тренировок была составлена профессионалом с учётом индивидуальных целей и возможностей.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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