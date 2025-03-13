Фитнес-тренеры молчат об этих упражнениях: максимум пользы за минимум времени

В современном мире, где время — на вес золота, многие из нас сталкиваются с проблемой: как вписать полноценные тренировки в плотный график? Однако даже при ограниченном времени можно эффективно поддерживать форму, если сосредоточиться на ключевых упражнениях.
По мнению персонального тренера Линкольна Кавальканте, основное внимание следует уделять крупным группам мышц:
Он отмечает, что при нагрузке на эти группы мышц происходит повышенная выработка цитокинов, благоприятно влияющих на нервную систему.
Кавальканте утверждает, что короткие, но правильно спланированные тренировки могут быть столь же эффективны, как и длительные. Более того, они снижают риск катаболизма (разрушения мышечной ткани). Однако для достижения оптимальных результатов важно, чтобы программа тренировок была составлена профессионалом с учётом индивидуальных целей и возможностей.
Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
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