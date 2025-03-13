Фитнес-тренеры молчат об этих упражнениях: максимум пользы за минимум времени

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​В современном мире, где время — на вес золота, многие из нас сталкиваются с проблемой: как вписать полноценные тренировки в плотный график? Однако даже при ограниченном времени можно эффективно поддерживать форму, если сосредоточиться на ключевых упражнениях.​

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тренажёры

Какие упражнения нельзя пропускать в тренажёрном зале

По мнению персонального тренера Линкольна Кавальканте, основное внимание следует уделять крупным группам мышц:​

Ноги ​

​ Широчайшие мышцы спины ​

​ Грудные мышцы

Он отмечает, что при нагрузке на эти группы мышц происходит повышенная выработка цитокинов, благоприятно влияющих на нервную систему.​

Рекомендуемые упражнения для каждой группы мышц:

Ноги:

Жим ногами ​

​ Приседания со штангой ​

​ Разгибания ног в тренажёре ​

​ Сгибания ног в тренажёре ​

​ Выпады ​

Широчайшие мышцы спины:

Тяга штанги в наклоне ​

​ Тяга гантели одной рукой ​

​ Тяга верхнего блока к груди ​

​ Подтягивания ​

Грудные мышцы:

Разведения гантелей (лёжа на горизонтальной или наклонной скамье) ​

​ Жим штанги лёжа (на горизонтальной или наклонной скамье) ​

​ Отжимания ​

Влияет ли продолжительность тренировки на результаты?

Кавальканте утверждает, что короткие, но правильно спланированные тренировки могут быть столь же эффективны, как и длительные. Более того, они снижают риск катаболизма (разрушения мышечной ткани). Однако для достижения оптимальных результатов важно, чтобы программа тренировок была составлена профессионалом с учётом индивидуальных целей и возможностей.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

