Новый метод борьбы с бессонницей: что рекомендуют ученые пожилым людям

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​Вы когда-нибудь задумывались, что может помочь улучшить сон в пожилом возрасте? Недавние исследования показывают, что силовые тренировки могут стать ключом к решению проблемы бессонницы у пожилых людей.​

Фото: Openverse by adamdachis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дедушка спит

Влияние силовых тренировок на сон

С возрастом качество сна часто ухудшается, что может привести к различным проблемам со здоровьем. Согласно исследованиям, от 30% до 48% пожилых людей жалуются на сонливость, а 12-20% страдают от бессонницы. Это состояние связано с такими проблемами, как депрессия, тревожность и метаболический синдром, что негативно сказывается на общем самочувствии. ​

Недавний мета-анализ, включающий данные 2170 человек в возрасте 60 лет и старше, показал, что физические упражнения, особенно направленные на увеличение мышечной силы, могут значительно улучшить качество сна. Силовые тренировки оказались наиболее эффективными, за ними следовали аэробные и комбинированные упражнения. ​

Почему силовые тренировки?

Силовые упражнения способствуют износу мышц, что требует их восстановления во время сна. Кроме того, изучение новых движений формирует новые связи в мозге, что также способствует засыпанию. Таким образом, силовые тренировки эффективно "зарабатывают" сон.

Дополнительные преимущества

Помимо улучшения сна, силовые тренировки снижают кровяное давление, улучшают уровень сахара в крови и холестерина, повышают силу ног, уменьшают депрессию и тревожность, а также улучшают качество жизни. ​

Рекомендации для пожилых людей

Для достижения положительных результатов рекомендуется выполнять силовые упражнения с умеренной интенсивностью по 50 минут 2-3 раза в неделю. Важно помнить, что перед началом любой новой физической активности следует проконсультироваться с врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности здоровья.​

Силовые тренировки могут стать эффективным средством борьбы с бессонницей у пожилых людей, улучшая не только качество сна, но и общее состояние здоровья. Регулярные упражнения помогут поддерживать физическую форму и повысить качество жизни в зрелом возрасте.