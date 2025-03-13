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Это лучшее оборудование для домашнего тренажёрного зала

1:03
Спорт

Создание домашнего спортзала может потребовать значительных вложений, но правильно подобранное оборудование сделает тренировки удобными и эффективными.

домашняя тренировка
Фото: freepik is licensed under public domain
домашняя тренировка

Хотя модные бренды вроде Peloton предлагают продвинутые тренажёры, на рынке есть и более доступные альтернативы, не уступающие в качестве.

Однако стоит быть внимательным: не все спортивные товары одинаково полезны. Некоторые коврики для йоги могут скользить, а стильные кроссовки не всегда подходят для интенсивных нагрузок, пишет The Independent.

При выборе спортивного инвентаря важно ориентироваться на удобство хранения, функциональность и пользу для тренировок.

Например, эспандеры Gymshark и силовая скамья Mirafit считаются одними из лучших вариантов для домашних тренировок.

Они занимают минимум места, а их стоимость начинается от 1000 рублей. Даже если у вас нет отдельной комнаты для занятий спортом, многие предметы легко спрятать под кроватью или диваном.

Уточнения

Эспа́ндер (от лат. expando — распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации. Упругий элемент или их группа, обеспечивающая нагрузку при противодействии движению, могут быть пружинные, резиновые или изготавливаться из других эластичных материалов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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