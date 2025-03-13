Живот тает на глазах: вот что нужно есть на завтрак

Правильный завтрак играет важную роль в работе пищеварения и общем самочувствии. Если после еды возникает тяжесть, дискомфорт или вздутие, это может быть связано с тем, какие продукты вы едите утром.
Простые углеводы, такие как сладкие каши, выпечка и белый хлеб, резко повышают уровень сахара в крови, провоцируя задержку жидкости и воспалительные процессы. Недостаток клетчатки замедляет работу кишечника, что приводит к ощущению тяжести.
Избыток соли же вызывает отёки и делает живот визуально больше, а нехватка белка и полезных жиров приводит к резким скачкам сахара и быстрому чувству голода, пишет Sport24.
Чтобы избежать этих проблем, важно выбирать сбалансированные завтраки. Омлет с овощами обеспечит организм белком и клетчаткой, овсянка с семенами льна поддержит микрофлору кишечника, тост с авокадо и рыбой насытит полезными жирами, смузи со шпинатом и бананом поможет мягко запустить пищеварение, а творог с орехами даст организму необходимый белок и микроэлементы.
Дополнительно стоит следить за питьевым режимом, избегать переедания, особенно быстрыми углеводами, и включать в рацион ферментированные продукты, которые поддерживают баланс микрофлоры.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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