Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц

Фитнес-блогер Серхио Нее поделился эффективным способом уменьшить объём талии всего за месяц.
В интервью для Men Today он рассказал о комплексе упражнений, который поможет не только привести мышцы в тонус, но и улучшить осанку и общее самочувствие.
В программу входят обратные, боковые и обычные скручивания, подъёмы таза, планка с приведением колена, велосипед, ножницы, русские скручивания, V-образные скручивания и упражнение "скалолаз".
По словам Нее, регулярное выполнение этих движений укрепляет пресс, снижает риск болей в пояснице и улучшает дыхание.
Эксперт отмечает, что добиться результата можно только при условии дисциплины и систематичности.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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