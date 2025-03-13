Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц

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Фитнес-блогер Серхио Нее поделился эффективным способом уменьшить объём талии всего за месяц.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

В интервью для Men Today он рассказал о комплексе упражнений, который поможет не только привести мышцы в тонус, но и улучшить осанку и общее самочувствие.

В программу входят обратные, боковые и обычные скручивания, подъёмы таза, планка с приведением колена, велосипед, ножницы, русские скручивания, V-образные скручивания и упражнение "скалолаз".

По словам Нее, регулярное выполнение этих движений укрепляет пресс, снижает риск болей в пояснице и улучшает дыхание.

Эксперт отмечает, что добиться результата можно только при условии дисциплины и систематичности.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

