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Спина скажет спасибо: зачем включать гиперэкстензию в тренировки

2:26
Спорт

Гиперэкстензия — одно из самых безопасных и эффективных упражнений для укрепления мышц спины, ягодиц и задней поверхности бедра. Она не перегружает суставы, поддерживает мышечный тонус и помогает укрепить сухожильный корсет позвоночника. Именно поэтому это упражнение подходит новичкам и людям со слабой спиной.

Тренер делает гиперэкстензию
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренер делает гиперэкстензию

Важное преимущество — снижение риска травм позвоночника и сухожилий. Регулярное выполнение гиперэкстензии способствует укреплению поясничных мышц и улучшению осанки.

Как часто выполнять упражнение

Для заметного результата рекомендуется делать гиперэкстензии несколько раз в неделю. Однако важно понимать, что это упражнение не заменяет комплексные тренировки для спины. Оно должно дополнять программу, а не становиться её единственным элементом.

При использовании дополнительного отягощения стоит предварительно проконсультироваться с врачом. В стандартном варианте упражнения выполняют 3-4 подхода по 10-14 повторений.

Техника выполнения гиперэкстензии

Порядок действий:

  • Лягте на живот в специальный тренажер и зафиксируйте пятки под валиком.
  • Держите спину ровной, не сгибая ноги.
  • Медленно наклоняйтесь вперед, затем плавно возвращайтесь в исходное положение, выпрямляя тело в одну линию.
  • Зафиксируйтесь в верхней точке на несколько секунд.

Главное правило — избегать переразгибания в пояснице. Выполняйте движение плавно, полностью контролируя каждую фазу. Для усиления нагрузки можно держать перед грудью дополнительный вес, например, блин от штанги.

Какие мышцы работают

Гиперэкстензия относится к изолирующим упражнениям, так как движение осуществляется в тазобедренных суставах. Однако она задействует несколько ключевых групп мышц:

  • поясничные мышцы,
  • заднюю поверхность бедра,
  • ягодичные мышцы.

В сравнении со становой тягой, которая создает значительную нагрузку на межпозвоночные диски, гиперэкстензия является более щадящей для поясницы. Однако она менее эффективна для общего развития спины. Если ваша поясница не выдерживает высоких нагрузок, начните с гиперэкстензии, чтобы постепенно укрепить мышцы.

Уточнения

Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension — «переразгибание, перерастяжение») — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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