Секрет гибкости раскрыт: почему одни тянутся легко, а другие страдают

Гибкость — это способность выполнять движения с большой амплитудой. Она определяет подвижность суставов и может быть общей (охватывать всё тело) или специальной (характерной для конкретных движений).
Гибкость бывает:
Активная — достигается за счёт работы собственных мышц и зависит от центральной нервной системы и волевых усилий.
Пассивная — обеспечивается внешними силами (отягощение, помощь партнёра) и зависит от эластичности связок, мышц и формы суставов.
Динамическую гибкость — проявляется в движении.
Статическую гибкость — фиксированное положение с максимальной амплитудой.
Гибкость зависит от множества факторов:
Анатомия — строение костей ограничивает амплитуду движений.
Работа нервной системы — способность расслаблять одни мышцы и напрягать другие.
Основным критерием является амплитуда движения, измеряемая углом или расстоянием. Используются:
Чтобы результаты измерений были точными, важно соблюдать:
Разница между активной и пассивной гибкостью (так называемый "дефицит активной гибкости") — важный показатель состояния суставов и мышц.
Гибкость — важнейшая физическая характеристика, от которой зависит техника выполнения многих движений. Её можно развивать, улучшая эластичность мышц и связок, а также контролируя внешние и внутренние факторы.
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