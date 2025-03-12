Секрет гибкости раскрыт: почему одни тянутся легко, а другие страдают

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2:55
Спорт

Гибкость — это способность выполнять движения с большой амплитудой. Она определяет подвижность суставов и может быть общей (охватывать всё тело) или специальной (характерной для конкретных движений).

Гибкость
Фото: flickr.com by lululemon athletica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гибкость

Виды гибкости

Гибкость бывает:

Активная — достигается за счёт работы собственных мышц и зависит от центральной нервной системы и волевых усилий.
Пассивная — обеспечивается внешними силами (отягощение, помощь партнёра) и зависит от эластичности связок, мышц и формы суставов.

Также выделяют:

Динамическую гибкость — проявляется в движении.
Статическую гибкость — фиксированное положение с максимальной амплитудой.

Что влияет на гибкость

Гибкость зависит от множества факторов:

Анатомия — строение костей ограничивает амплитуду движений.
Работа нервной системы — способность расслаблять одни мышцы и напрягать другие.

Внешние условия:

  • Время суток — гибкость выше днём.
  • Температура — чем теплее, тем лучше растяжение.
  • Разминка — существенно улучшает подвижность.
  • Тепло тела — например, после сауны суставы становятся подвижнее.
  • Функциональное состояние — усталость снижает активную гибкость, но увеличивает пассивную.
  • Психология — мотивация и позитивный настрой улучшают гибкость, а стресс и негативные эмоции снижают.

Как измерить гибкость

Основным критерием является амплитуда движения, измеряемая углом или расстоянием. Используются:

  • Аппаратные методы: гониометр (механический, электрический), оптические системы, рентгенография.
    Педагогические тесты, наиболее доступные в спорте:
  • Плечевой сустав: выкрут с гимнастической палкой, приведение рук за спиной, отведение рук из положения лёжа.
  • Позвоночник: наклон вперёд на скамье, тест "Sit and reach", мостик.
  • Тазобедренный сустав: поперечный и продольный шпагат.
  • Колени: угол сгибания при приседании.
  • Голеностоп: измерение амплитуды тыльного и подошвенного сгибания.

Важные нюансы при тестировании

Чтобы результаты измерений были точными, важно соблюдать:

  • одинаковые условия (разминка, температура, положение тела);
  • одно и то же время суток для повторных тестов;
  • запрет на резкие (пружинистые) движения при тестировании.

Разница между активной и пассивной гибкостью (так называемый "дефицит активной гибкости") — важный показатель состояния суставов и мышц.

Гибкость — важнейшая физическая характеристика, от которой зависит техника выполнения многих движений. Её можно развивать, улучшая эластичность мышц и связок, а также контролируя внешние и внутренние факторы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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