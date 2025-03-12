Секрет гибкости раскрыт: почему одни тянутся легко, а другие страдают

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Гибкость — это способность выполнять движения с большой амплитудой. Она определяет подвижность суставов и может быть общей (охватывать всё тело) или специальной (характерной для конкретных движений).

Фото: flickr.com by lululemon athletica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гибкость

Виды гибкости

Гибкость бывает:

Активная — достигается за счёт работы собственных мышц и зависит от центральной нервной системы и волевых усилий.

Пассивная — обеспечивается внешними силами (отягощение, помощь партнёра) и зависит от эластичности связок, мышц и формы суставов.

Также выделяют:

Динамическую гибкость — проявляется в движении.

Статическую гибкость — фиксированное положение с максимальной амплитудой.

Что влияет на гибкость

Гибкость зависит от множества факторов:

Анатомия — строение костей ограничивает амплитуду движений.

Работа нервной системы — способность расслаблять одни мышцы и напрягать другие.

Внешние условия:

Время суток — гибкость выше днём.

— гибкость выше днём. Температура — чем теплее, тем лучше растяжение.

— чем теплее, тем лучше растяжение. Разминка — существенно улучшает подвижность.

— существенно улучшает подвижность. Тепло тела — например, после сауны суставы становятся подвижнее.

— например, после сауны суставы становятся подвижнее. Функциональное состояние — усталость снижает активную гибкость, но увеличивает пассивную.

— усталость снижает активную гибкость, но увеличивает пассивную. Психология — мотивация и позитивный настрой улучшают гибкость, а стресс и негативные эмоции снижают.

Как измерить гибкость

Основным критерием является амплитуда движения, измеряемая углом или расстоянием. Используются:

Аппаратные методы: гониометр (механический, электрический), оптические системы, рентгенография.

Педагогические тесты, наиболее доступные в спорте:

гониометр (механический, электрический), оптические системы, рентгенография. Педагогические тесты, наиболее доступные в спорте: Плечевой сустав: выкрут с гимнастической палкой, приведение рук за спиной, отведение рук из положения лёжа.

выкрут с гимнастической палкой, приведение рук за спиной, отведение рук из положения лёжа. Позвоночник: наклон вперёд на скамье, тест "Sit and reach", мостик.

наклон вперёд на скамье, тест "Sit and reach", мостик. Тазобедренный сустав: поперечный и продольный шпагат.

поперечный и продольный шпагат. Колени: угол сгибания при приседании.

угол сгибания при приседании. Голеностоп: измерение амплитуды тыльного и подошвенного сгибания.

Важные нюансы при тестировании

Чтобы результаты измерений были точными, важно соблюдать:

одинаковые условия (разминка, температура, положение тела);

одно и то же время суток для повторных тестов;

запрет на резкие (пружинистые) движения при тестировании.

Разница между активной и пассивной гибкостью (так называемый "дефицит активной гибкости") — важный показатель состояния суставов и мышц.

Гибкость — важнейшая физическая характеристика, от которой зависит техника выполнения многих движений. Её можно развивать, улучшая эластичность мышц и связок, а также контролируя внешние и внутренние факторы.