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Россия и Норвегия: Вяльбе раскрыла секрет угасшего интереса к лыжным гонкам на Кубке мира

1:10
Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала снижение интереса к международным соревнованиям, на которых не присутствует сборная России.

Елена Вяльбе
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Елена Вяльбе

Вяльбе отметила, что происходящее сегодня — это не просто бойкот, это настоящее унижение, и иначе она это никак назвать не может. И при этом все прекрасно понимают, что от этого никто не выигрывает, подчеркнула глава ФЛГР.

Даже западные спортсмены не проявляют заинтересованности в стартах без России, считает она.

"Интереса к соревнованиям без России нет даже у западных спортсменов. Противостояние России и Норвегии в лыжных гонках было всегда. Интерес есть всегда. Сейчас даже в Норвегии на Кубке мира на трассе зрителей практически нет", — подчеркнула Вяльбе в беседе с "Татар-информ".

По её мнению, это наглядно говорит о том, что интерес людей угасает. Потому что нет той вечной российско-норвежской борьбы, которая всегда была раньше.

Вяльбе считает, что ситуация рано или поздно нормализуется, и россияне всё равно вернутся.

Уточнения

Еле́на Вале́рьевна Вя́льбе (в девичестве — Труби́цына; род. 20 апреля 1968, Магадан) — советская и российская лыжница, общественно-политический деятель, тренер. 

Лыжные гонки — циклический зимний вид спорта, в котором соревнуются по времени прохождения дистанции по специально подготовленной снежной трассе с использованием беговых лыж и лыжных палок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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