Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни одна мышь не проскочит: почему в доме появились грызуны и как с ними бороться
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Тайное место в горах Трентино, которое не оставит вас равнодушным
Жизнь на привязи: как цепь превращает преданного друга в агрессивного зверя
Случайность или тайный код? Разбираем символику самых известных автологотипов
Быстрая альтернатива Селедке под шубой — на столе в мгновение ока
Вы сильно устаёте от этой утренней привычки: пора это прекратить
Картофель, мука и ловкость рук: разгадан секрет вековой чешской загадки — шкубанки
Нейроны-искусители — питание и память идут рука об руку

Дзюба сменит амплуа? Комментатор Шнякин удивил прогнозом на игру Спартака с Акроном

1:27
Спорт

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором "Акрон" из Тольятти примет московский "Спартак". Игра состоится 12 марта в Самаре и начнётся в 16:00 по московскому времени.

Артём Дзюба
Фото: pic1.fc-zenit.ru by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

Комментатор отметил, что ему пришлось изменить свои планы и вылететь из Москвы на позднем рейсе, что увеличило риск не успеть на самолёт после матча. Поэтому он предсказал, что матч завершится вничью 1:1, а затем перейдёт в серию пенальти.

Шнякин также высказал мнение о возможном участии Артёма Дзюбы в матче.

"Забьёт ли Дзюба? Он уже установил рекорд, и теперь он в погоне за следующим рекордом по голевым передачам, гонится за Лоськовым", — сказал Шнякин, которого цитирует Telegram-канал Кубка России.

Комментатор считает, что в оставшейся части сезона Дзюба может сосредоточиться на ассистировании своим партнёрам.

Согласно альтернативной статистике, на счету Дзюбы 246 результативных действий в РПЛ, включая 165 голов и 99 голевых передач. Лоськов, экс-полузащитник "Локомотива", лидирует в рейтинге с 265 очками (120 голов + 145 передач).

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку Аудио 
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Последние материалы
Тайное место в горах Трентино, которое не оставит вас равнодушным
Случайность или тайный код? Разбираем символику самых известных автологотипов
Жизнь на привязи: как цепь превращает преданного друга в агрессивного зверя
Быстрая альтернатива Селедке под шубой — на столе в мгновение ока
Вы сильно устаёте от этой утренней привычки: пора это прекратить
Нейроны-искусители — питание и память идут рука об руку
Дзюба сменит амплуа? Комментатор Шнякин удивил прогнозом на игру Спартака с Акроном
Картофель, мука и ловкость рук: разгадан секрет вековой чешской загадки — шкубанки
Леонид Агутин поздравил свою внебрачную дочь с днём рождения
Вся правда о смываемых кондиционерах для волос с эффектом ламинирования: ощутите блеск и гладкость без похода без салона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.