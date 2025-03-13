Дзюба сменит амплуа? Комментатор Шнякин удивил прогнозом на игру Спартака с Акроном

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором "Акрон" из Тольятти примет московский "Спартак". Игра состоится 12 марта в Самаре и начнётся в 16:00 по московскому времени.

Фото: pic1.fc-zenit.ru by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артём Дзюба

Комментатор отметил, что ему пришлось изменить свои планы и вылететь из Москвы на позднем рейсе, что увеличило риск не успеть на самолёт после матча. Поэтому он предсказал, что матч завершится вничью 1:1, а затем перейдёт в серию пенальти.

Шнякин также высказал мнение о возможном участии Артёма Дзюбы в матче.

"Забьёт ли Дзюба? Он уже установил рекорд, и теперь он в погоне за следующим рекордом по голевым передачам, гонится за Лоськовым", — сказал Шнякин, которого цитирует Telegram-канал Кубка России.

Комментатор считает, что в оставшейся части сезона Дзюба может сосредоточиться на ассистировании своим партнёрам.

Согласно альтернативной статистике, на счету Дзюбы 246 результативных действий в РПЛ, включая 165 голов и 99 голевых передач. Лоськов, экс-полузащитник "Локомотива", лидирует в рейтинге с 265 очками (120 голов + 145 передач).

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

