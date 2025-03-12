Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", продолжает приближаться к легендарному рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что достижение Овечкина станет не просто самым значимым в хоккее, но и одним из величайших в истории спорта.
Фетисов подчеркнул, что ещё несколько лет назад никто не верил, что рекорд Гретцки может быть побит.
"Эта какое-то время назад совершенно неприступная вершина буквально на глазах сегодня покоряется и превращается в реальность. Думаю, это будет самое крутое достижение не только в хоккее, но и в спорте в целом", — заявил Фетисов.
По его словам, Овечкин демонстрирует феноменальную стабильность, забрасывая более 40 шайб за сезон на протяжении 20 лет. В современных условиях такой результат — невероятное достижение.
Фетисов также затронул возможное возвращение Овечкина в Россию, отметив, что это станет важным шагом, подтверждающим его отношение к родной стране. По его мнению, к приезду хоккеиста нужно будет заранее подготовиться, чтобы создать для него комфортные условия.
Овечкин остаётся вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Однако, если он продолжит свою результативную игру, уже совсем скоро его имя может быть вписано в историю как величайшего бомбардира всех времён, сообщает сайт aif.ru.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.