Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт

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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", продолжает приближаться к легендарному рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что достижение Овечкина станет не просто самым значимым в хоккее, но и одним из величайших в истории спорта.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Совершенно неприступная вершина становится реальностью

Фетисов подчеркнул, что ещё несколько лет назад никто не верил, что рекорд Гретцки может быть побит.

"Эта какое-то время назад совершенно неприступная вершина буквально на глазах сегодня покоряется и превращается в реальность. Думаю, это будет самое крутое достижение не только в хоккее, но и в спорте в целом", — заявил Фетисов.

По его словам, Овечкин демонстрирует феноменальную стабильность, забрасывая более 40 шайб за сезон на протяжении 20 лет. В современных условиях такой результат — невероятное достижение.

Будущее Овечкина: возвращение в Россию

Фетисов также затронул возможное возвращение Овечкина в Россию, отметив, что это станет важным шагом, подтверждающим его отношение к родной стране. По его мнению, к приезду хоккеиста нужно будет заранее подготовиться, чтобы создать для него комфортные условия.

Гонка за Гретцки: сколько шайб осталось

Александр Овечкин: 886 шайб.

886 шайб. Уэйн Гретцки: 894 шайбы.

894 шайбы. Осталось до рекорда: 8 голов.

Овечкин остаётся вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Однако, если он продолжит свою результативную игру, уже совсем скоро его имя может быть вписано в историю как величайшего бомбардира всех времён, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.

