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Зачем таскать тяжелые веса, если можно нарастить мышцы быстрее? Новый метод тренировки, который взрывает фитнес

5:01
Спорт

Хотите нарастить мышцы быстрее, но не готовы таскать предельные веса? Тогда вам стоит попробовать метод, который кажется нелогичным, но работает удивительно эффективно — тренировки с ограничением кровотока (BFR, blood flow restriction).

Спортзал
Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спортзал

Как это работает

Метод BFR возник в реабилитационной медицине и помогал спортсменам восстанавливаться после травм. Он заключается в пережатии конечностей эластичными бинтами или манжетами во время выполнения упражнений с малым весом и большим числом повторений.

За счет этого

  • В мышцах задерживается больше крови, что создает эффект "раздувания".
  • Происходит метаболическая аккумуляция — накапливаются вещества, стимулирующие рост мышц.
  • Включается механическое напряжение, активирующее гипертрофию.

Научные исследования подтверждают: BFR позволяет нарастить мышцы так же эффективно, как традиционный силовой тренинг, но при этом использует в разы меньший вес!

Преимущества метода

  • Повышает мышечную массу: исследования показывают, что прирост мышц у спортсменов, использующих BFR, сравним с результатами традиционных тренировок.
  • Увеличивает силу: участники экспериментов демонстрировали рост силы на 10% против 7% у тех, кто тренировался классическим способом.
  • Снижает нагрузку на суставы: метод позволяет избежать травм, так как работает с легкими весами.
  • Дает метаболический и гормональный эффект: повышает уровень гормона роста, что дополнительно стимулирует мышечный рост.

Безопасно ли это

Несмотря на устрашающее название, тренировки с ограничением кровотока не приводят к кислородному голоданию или отмиранию тканей. Ограничение кровотока происходит всего на несколько минут, после чего циркуляция восстанавливается.

Однако людям с проблемами сосудов и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом.

Как применять BFR в тренировках

  • Оберните бинты ниже плеча или под сгибом бедра в зависимости от целевой группы мышц.
  • Не затягивайте слишком сильно! Бинт должен быть плотным, но не перекрывать кровоток полностью.
  • Работайте с весом 30% от максимума.
  • Схема подходов: 30 повторений + 3 подхода по 15 повторов с минимальным отдыхом (30-60 секунд).
  • Не снимайте бинты, пока не выполните все подходы.

Какие упражнения подойдут

BFR отлично работает с изолирующими упражнениями и небольшими весами.

Примерные упражнения для BFR-тренинга:

  • Приседания, жим ногами, разгибания ног
  • Сгибания ног лежа
  • Тяга вниз на трицепс
  • Сгибания рук с гантелями

Пример программы BFR-тренировок

День 1 (ноги)

  • Фронтальные приседания — 4x5
  • Наклоны вперед со штангой — 3x6
  • Подъем таза со штангой — 3x8
  • Разгибания ног (BFR) — 4x(30+15+15+15)
  • Сгибания ног лежа (BFR) — 4x(30+15+15+15)

День 2 (верх тела)

  • Жим лежа узким хватом — 4x5
  • Подтягивания с отягощением — 3x3
  • Подъем рук в стороны — 3x12
  • Сгибания рук на бицепс (BFR) — 4x(30+15+15+15)
  • Тяга вниз на трицепс (BFR) — 4x(30+15+15+15)

День 3 (становая + ноги)

  • Приседания — 4x8
  • Становая тяга — 3x4
  • Обратные выпады — 2x8
  • Разгибания ног (BFR) — 4x(30+15+15+15)
  • Сгибания ног сидя (BFR) — 4x(30+15+15+15)

День 4 (грудь + руки)

  • Жим лежа на наклонной — 4x8
  • Тяга гантелей на животе — 3x10
  • Подъем рук в кроссовере — 3x8
  • Подъем штанги на бицепс (BFR) — 4x(30+15+15+15)
  • Тяга вниз на трицепс (BFR) — 4x(30+15+15+15)

Заключение

Тренировки с ограничением кровотока — это реальная альтернатива традиционному силовому тренингу, особенно для тех, кто не может работать с тяжелыми весами. Этот метод улучшает мышечный рост, увеличивает силу и снижает нагрузку на суставы.

Попробуйте добавить BFR в свою программу и убедитесь, что ваши мышцы еще не испытывали такой нагрузки!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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