Сделайте это дома, и жир уйдет сам: 5 убийственных упражнений, которые приведут вас в форму

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Если вам нужна мощная тренировка без оборудования, которую можно выполнить в любом месте за менее чем 30 минут, вы попали по адресу! Этот комплекс сжигает жир, укрепляет мышцы и ускоряет метаболизм, благодаря высокой интенсивности и многофункциональным упражнениям.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Женщина тренируется дома

Разработанная Майком Доноваником, персональным тренером и автором Diesel Class (Лос-Анджелес), эта программа сочетает в себе:

Кардио высокой интенсивности для жиросжигания.

для жиросжигания. Силовые упражнения с собственным весом.

с собственным весом. Динамические движения для проработки всего тела.

Фишка: за счёт быстрой смены упражнений сердце работает в зоне жиросжигания, а мышцы не отдыхают, что ускоряет процесс сжигания калорий.

Ваша тренировка

Уровень интенсивности: Высокий (8-9 из 10).

Общее время: 26 минут.

Калорийность: 165 ккал.

Как делать:

Разминка - 5 минут.

- 5 минут. Основная часть - 5 упражнений по 20 повторов.

- 5 упражнений по 20 повторов. Выполнить 3 круга, отдых между ними - 1 минута.

Чем выше скорость — тем больше калорий уходит в топку.

Разминка (5 минут)

Прыжки + приседания (30 сек).

Оловянный солдатик (переход в планку и обратно) (1 мин).

Прыжки с глубокими приседами (30 сек).

После разминки — переходим к основной части.

Основная часть: 5 жиросжигающих упражнений

Бурпи "Рок-звезды" (20 повторов)

Как делать

Лёжа на спине, подтяните колени к груди и перекатитесь вперёд.

Встаньте в присед и выпрыгните вверх, разводя руки и ноги.

Приземлитесь, сделайте бурпи (планка → отжимание → прыжок вперёд → выпрыгивание).

Прорабатывает: пресс, ноги, руки, кардиовыносливость.

Плио-выпады (20 повторов на каждую ногу)

Как делать

Сделайте выпад вперёд, рукой дотроньтесь до пола.

Прыгните вверх, подтягивая заднюю ногу к груди.

Меняйте ноги в прыжке, как спринтер.

Прорабатывает: ягодицы, бёдра, икры, координацию.

Плио-планка с переменой опоры (20 повторов)

Как делать

Исходное положение — низкая планка на предплечьях.

Поднимитесь в классическую планку (поочерёдно ставя ладони).

Оттолкнитесь и сделайте мини-прыжок (рывок вверх).

Вернитесь в низкую планку и повторите.

Прорабатывает: плечи, пресс, мышцы кора, трицепс.

Складка (20 повторов)

Как делать

Лягте на спину, ноги и руки вытянуты.

Одновременно поднимите ноги и корпус, тянитесь руками к лодыжкам.

Медленно опуститесь назад.

Прорабатывает: пресс, нижний и верхний кор.

Походка краба с киком (20 повторов)

Как делать

Исходное положение — поза стола (опора на ладони и стопы).

(опора на ладони и стопы). Поднимите одну ногу и ударьте вверх.

и ударьте вверх. Быстро смените сторону.

Прорабатывает: руки, пресс, спину, ягодицы.

Итог

Если вы хотите быстро сжигать жир и прокачать мышцы — эта тренировка для вас.

Всего 26 минут — и тело в тонусе.

Никакого инвентаря — делайте где угодно.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

