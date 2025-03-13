Сделайте это дома, и жир уйдет сам: 5 убийственных упражнений, которые приведут вас в форму

Если вам нужна мощная тренировка без оборудования, которую можно выполнить в любом месте за менее чем 30 минут, вы попали по адресу! Этот комплекс сжигает жир, укрепляет мышцы и ускоряет метаболизм, благодаря высокой интенсивности и многофункциональным упражнениям.
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Женщина тренируется дома
Разработанная Майком Доноваником, персональным тренером и автором Diesel Class (Лос-Анджелес), эта программа сочетает в себе:
Кардио высокой интенсивности для жиросжигания.
Силовые упражнения с собственным весом.
Динамические движения для проработки всего тела.
Фишка: за счёт быстрой смены упражнений сердце работает в зоне жиросжигания, а мышцы не отдыхают, что ускоряет процесс сжигания калорий.
Ваша тренировка
Уровень интенсивности: Высокий (8-9 из 10).
Общее время: 26 минут.
Калорийность: 165 ккал.
Как делать:
Разминка - 5 минут.
Основная часть - 5 упражнений по 20 повторов.
Выполнить3 круга, отдых между ними - 1 минута.
Чем выше скорость — тем больше калорий уходит в топку.
Разминка (5 минут)
Прыжки + приседания (30 сек).
Оловянный солдатик (переход в планку и обратно) (1 мин).
Прыжки с глубокими приседами (30 сек).
После разминки — переходим к основной части.
Основная часть: 5 жиросжигающих упражнений
Бурпи "Рок-звезды" (20 повторов)
Как делать
Лёжа на спине, подтяните колени к груди и перекатитесь вперёд.
Встаньте в присед и выпрыгните вверх, разводя руки и ноги.
Исходное положение — низкая планка на предплечьях.
Поднимитесь в классическую планку (поочерёдно ставя ладони).
Оттолкнитесь и сделайте мини-прыжок (рывок вверх).
Вернитесь в низкую планку и повторите.
Прорабатывает: плечи, пресс, мышцы кора, трицепс.
Складка (20 повторов)
Как делать
Лягте на спину, ноги и руки вытянуты.
Одновременно поднимите ноги и корпус, тянитесь руками к лодыжкам.
Медленно опуститесь назад.
Прорабатывает: пресс, нижний и верхний кор.
Походка краба с киком (20 повторов)
Как делать
Исходное положение — поза стола (опора на ладони и стопы).
Поднимите одну ногу и ударьте вверх.
Быстро смените сторону.
Прорабатывает: руки, пресс, спину, ягодицы.
Итог
Если вы хотите быстро сжигать жир и прокачать мышцы — эта тренировка для вас.
Всего 26 минут — и тело в тонусе.
Никакого инвентаря — делайте где угодно.
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.