Вашингтон больше не нужен: Овечкин намекнул на возвращение в Динамо

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Капитан и нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин поделился своими мыслями по поводу возможного возвращения в московское "Динамо".

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

В интервью "Спорт-Экспрессу" он признал, что не исключает такого шага после окончания контракта с клубом НХЛ, который истекает в 2026 году.

Однако, по его словам, многое будет зависеть от состояния здоровья.

"Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок", — отметил он.

39-летний Овечкин продолжает улучшать свои достижения в НХЛ. Недавно он довёл количество голов в регулярных чемпионатах до 886, что значительно сократило его отставание от рекорда Уэйна Гретцки, который составляет 894 гола.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

