Последний шанс влезть в купальник: вот как быстро похудеть к отпуску

Если до отпуска осталось немного времени, но хочется подтянуть форму, важно правильно организовать тренировки и питание.
Начните с определения цели: хотите сбросить несколько килограммов или нарастить мышечную массу? Для ускорения процесса выбирайте интенсивные тренировки, такие как HIIT (интервальные тренировки), которые сжигают калории и активируют мышцы.
Также полезны упражнения с собственным весом, например, приседания, отжимания, подтягивания и планка.
Силовые тренировки с отягощениями тоже могут быть полезны, если есть доступ к тренажёрному залу. Для эффективного прокачивания тела делайте упражнения, которые задействуют несколько групп мышц одновременно, например, становую тягу, приседания и отжимания.
Не забывайте о питании: уменьшите потребление быстрых углеводов (сладкое, фастфуд) и увеличьте количество белка (курица, рыба, яйца). Важно также употреблять сложные углеводы и здоровые жиры, пить достаточное количество воды.
С правильным подходом к тренировкам и питанию можно добиться отличных результатов за несколько месяцев. Начинайте тренироваться уже сейчас, и к лету будете в отличной форме.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.