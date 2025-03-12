Последний шанс влезть в купальник: вот как быстро похудеть к отпуску

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если до отпуска осталось немного времени, но хочется подтянуть форму, важно правильно организовать тренировки и питание.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

Начните с определения цели: хотите сбросить несколько килограммов или нарастить мышечную массу? Для ускорения процесса выбирайте интенсивные тренировки, такие как HIIT (интервальные тренировки), которые сжигают калории и активируют мышцы.

Также полезны упражнения с собственным весом, например, приседания, отжимания, подтягивания и планка.

Силовые тренировки с отягощениями тоже могут быть полезны, если есть доступ к тренажёрному залу. Для эффективного прокачивания тела делайте упражнения, которые задействуют несколько групп мышц одновременно, например, становую тягу, приседания и отжимания.

Не забывайте о питании: уменьшите потребление быстрых углеводов (сладкое, фастфуд) и увеличьте количество белка (курица, рыба, яйца). Важно также употреблять сложные углеводы и здоровые жиры, пить достаточное количество воды.

С правильным подходом к тренировкам и питанию можно добиться отличных результатов за несколько месяцев. Начинайте тренироваться уже сейчас, и к лету будете в отличной форме.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

