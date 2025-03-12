Плоский пресс за 6 дней: раскрыт секрет успешных тренировок

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Хотите избавиться от жира на животе и добиться плоского пресса? Фитнес-тренер Джереми Дюваль открыл секреты, которые позволят вам достичь желаемых результатов быстрее, чем вы думаете.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Он развеял мифы о тренировках и объяснил, почему упражнения на пресс в конце тренировки не работают.

Для идеальной формы живота Дюваль советует выполнять упражнения на пресс три-шесть раз в неделю. И забудьте о скучных скручиваниях.

Включите в свою программу подтягивание коленей к груди, боковую планку и скалолаза с прыжками, пишет журнал Men Today.

А вот как правильно делать ситапы, чтобы добиться максимального эффекта: лечь на спину, согнуть ноги в коленях и поднять туловище, не забывая поднимать руки вверх.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

