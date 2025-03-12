Триумф Татарстана: как команда выиграла эстафету на чемпионате России

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Захватывающая гонка чемпионата России-2025 по лыжным гонкам в Казани завершилась триумфом сборной Татарстана. Команда уверенно выиграла эстафету 4x7,5 км, продемонстрировав отличную скорость и слаженную тактику.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Женские лыжные гонки

Победный состав и результаты

За сборную Татарстана выступили Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Сергей Волков и Александр Большунов. Они преодолели дистанцию за 1 час, 12 минут и 29,3 секунды, обеспечив себе золотые медали.

Серебро завоевала сборная Тюменской области. Евгений Белов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Терентьев финишировали с отставанием в 1 минуту и 2,2 секунды от победителей.

Бронзовые награды достались команде Мурманской области. В составе этой команды бежали Александр Гребенько, Никита Родионов, Максим Зубцов и Павел Соловьев. Их результат — отставание на 1 минуту и 15,4 секунды от сборной Татарстана.

Завершение этапа и предстоящие старты

Мужская эстафета стала заключительным соревнованием казанского этапа чемпионата России-2025. Впереди лыжников ждут новые испытания: 22 и 23 марта в Сыктывкаре состоятся масс-старты классическим стилем. Женщины преодолеют дистанцию в 30 км, а мужчины выйдут на трассу длиной 50 км.

Уточнения

Горнолы́жный спорт — спуск с покрытых снегом склонов на специальных лыжах.

