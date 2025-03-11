Громкая победа и скандальный уход: как Кулешова изменила ход чемпионата

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На Сахалине прошел XXVI лыжный марафон в честь бывшего губернатора области Игоря Фархутдинова. В гонке на 50 километров свободным стилем триумфатором стала бронзовый призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова. Спортсменка даже досрочно покинула чемпионат России в Казани, ограничившись там двумя индивидуальными стартами, ради участия в этом событии.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Катание на лыжах

Как прошла гонка

Кулешова показала отличный результат, преодолев дистанцию за 2:38.33,8. Она опередила ближайшую преследовательницу, Марию Козекаеву, на 30 секунд. Замкнула тройку лидеров Ольга Назарова, уступив победительнице 2,5 минуты.

Среди конкуренток Анастасии наиболее титулованной была двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Юлия Чекалева, финишировавшая четвертой. Остальные участницы значительно уступали лидеру в опыте и скорости.

Спор о марафонских дистанциях

Кулешова известна как специалист по длинным дистанциям: в феврале она победила на 20-километровой гонке Toksovo Cup в Ленинградской области, а в разные годы становилась призером Югорского и Авачинского марафонов.

Однако несмотря на свою предрасположенность к марафонам, спортсменка критически относится к недавним изменениям FIS, увеличившим женскую дистанцию до 50 километров.

"Вообще не нравится это все. Я бы 50 километров убрала и у мальчиков, и у девочек. Потому что это несмотрибельно, это неинтересно, это непопулярная гонка. У нас есть отдельная марафонская линия. Кто хочет, пусть смотрит это и бегает. 60, 70, 90 километров, сколько угодно. Но для профессионалов я не понимаю, зачем это сделано", — заявила Кулешова в 2024 году.

Ради марафона — на Сахалин, а не в Казань

Решение Анастасии пропустить часть чемпионата России ради сахалинского марафона вызвало вопросы. В Казани она выступила в двух гонках, заняв 11-е место в скиатлоне и седьмое — в 10-километровой разделке свободным стилем.

"Конечно, я довольна. Сегодня самочувствие было уже получше, поскольку после скиатлона вообще не понимала, что происходит с мышцами. Ощущения были отвратительные. Возможно, дал отрицательный эффект горный сбор на высоте 2000 метров", — прокомментировала Кулешова.

Из-за ее отсутствия Нижегородская область, которую она представляла, не смогла выставить команду на эстафету 9 марта. Состав ослабился еще и из-за отсутствия Козекаевой, которая тоже участвовала в сахалинском марафоне.

Возвращение после перерыва

Кулешова несколько лет назад возобновила карьеру после долгого перерыва: осенью 2019 года она ушла в декрет, пропустила Олимпиаду-2022 и вернулась в сезоне-2022/23. В ее активе бронза Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2019 в эстафетах, а также выступления на этапах Кубка мира.

Уточнения

Кулешова (Седова) Анастасия Николаевна (род. 1995) — российская лыжница.

