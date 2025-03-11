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Интрига отбора: кто из фигуристов поедет на Олимпиаду в Милан

3:14
Спорт

 8 марта в Москве состоялось грандиозное ледовое шоу Игоря Крутого «Рапсодия льда-2». Подобные постановки на российском льду редкость, и зрители могли насладиться действительно зрелищным действом.

Алексей Ягудин
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алексей Ягудин

Режиссер шоу Илья Авербух собрал сильнейший состав: десятки чемпионов мира и олимпийских призеров. Добавьте к этому впечатляющую сценографию, живой оркестр, вокал лауреатов «Грэмми» и полные трибуны. И вот почему хочется, чтобы такие шоу проходили не чаще, а реже — «Рапсодия льда» остается особенным событием, которое случается раз в пять лет. Может, в этом и есть его магия.

Что происходило за кулисами

На льду зрители увидели впечатляющие номера, включая момент, когда Анна Щербакова исполнила двойной аксель — ее знаменитый олимпийский прыжок. А вот за кулисами не обошлось без курьезов.

Алексей Ягудин, как всегда, был душой мероприятия. Он с улыбкой уходил от вопросов про «Русский вызов» Плющенко, заявляя, что «чемпионы тут ни при чем». А перед началом шоу олимпийский чемпион-2002 даже убежал от журналистов… в медпункт. «Поставьте мне укол, умоляю!» — пошутил фигурист.

Еще одна занятная история — Марк Кондратюк подарил Ягудину газету от 3 сентября 2003 года. Именно в этот день его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения в США. А Кондратюк в этот день родился. «Где-то тьма, а где-то в этот же момент рождается свет», — философски заметил Ягудин.

Кто поедет на Олимпиаду

Фигуристы не избежали вопросов о предстоящих Играх в Милане. Среди потенциальных участников сборной — Кагановская/Некрасов, Хабибуллина/Княжук, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк и другие.

Дмитрий Алиев, хотя и занял лишь девятое место на чемпионате России, убежден: у российских одиночников есть шансы не просто войти в топ-3, но и победить в Милане. «Наши парни сейчас на пике, и если они выдержат Олимпиаду, то способны на многое», — уверен фигурист.

При этом сам он не видит себя на Играх-2030: «Мне будет 30 лет, а наш спорт — это не просто физическая форма, но и работа с головой, йога, медитация. Конечно, хочется оставаться примером, как Овечкин или Роналду, но в 40 лет в фигурке уже не выйти на лед. Хотя для кого-то и 30 — не предел».

Загадки и интриги отбора

Вопрос, кто попадет в олимпийскую сборную, остается открытым. В шоу не участвовал Владислав Дикиджи, но его команда уже анонсировала его участие в новогодних шоу-2025/26 — за месяц до Милана. Это может говорить о снижении его шансов на поездку.

 

Уточнения

Ягудин Алексей Константинович (род. 1980) — российский фигурист, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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