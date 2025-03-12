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Забудьте об экономии: Гладилин рассказал, как Спартаку выиграть Кубок и чемпионат — вот что надо

2:04
Спорт

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин считает, что команда с нынешним составом игроков способна завоевать как Кубок России, так и Российскую премьер-лигу, если не станет экономить силы на одном из турниров.

Спартак
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спартак

По мнению Гладилина, "Спартак" может обыграть любого соперника. Даже команда, которая не претендует на высокие места в чемпионате, может оказать серьёзное сопротивление. Например, "Рубин" удивил всех своей игрой, несмотря на то, что не имеет амбиций подняться выше седьмого места. Победа над "Спартаком" станет для таких команд огромным достижением, пишет Газета.Ru, цитируя Гладилина.

То же самое можно сказать и о "Акроне". Победа над "Спартаком" для них будет фантастикой, особенно учитывая наличие амбициозных руководителей и участие Артёма Дзюбы, который вошёл в историю российского футбола. "Акрон" будет стремиться к результату.

Гладилин уверен, что "Спартак" должен выставить основной состав на матч с "Акроном", а не пытаться распределить силы на эту игру и матч с "Зенитом". Три дня отдыха достаточно для восстановления.

"У "Спартака" с таким подбором футболистов есть шанс выиграть и Кубок, и чемпионат. Нельзя отбросить Кубок и сосредоточиться на чемпионате — тогда ничего не получится. Надо ставить задачу выиграть оба турнира. Если будут на чем-то экономить, не получится ни одно, ни другое, поверьте мне", — сказал Гладилин.

12 марта "Спартак" сыграет с "Акроном" в четвертьфинале второго этапа Пути регионов Кубка России. Матч начнётся в 16:00 по московскому времени. 16 марта команду ждёт домашняя игра с "Зенитом", который делит первое место в турнирной таблице РПЛ с "Краснодаром", имея по 43 очка. "Спартак" отстаёт на три балла и занимает третье место.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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