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Честь ему и хвала: экс-футболист оценил феноменальный рекорд Дзюбы

1:15
Спорт

Нападающий футбольного клуба "Акрон" из Тольятти, Артем Дзюба, проявил себя как выдающийся игрок. Это подтверждается значительным количеством забитых им голов. Об этом заявил Валерий Новиков, бывший вратарь московского ЦСКА и сборной СССР.

Артём Дзюба
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

Новиков отметил, что хотя характер Дзюбы может быть противоречивым, а его карьера — непростой, его футбольные навыки не вызывают сомнений.

"Обошел Кержакова — если человек забил столько мячей, значит, он достойный нападающий. И он до сих пор забивает, хотя лет ему немало. Честь ему и хвала", — сказал Новиков.

В матче Российской премьер-лиги против "Крыльев Советов" из Самары Дзюба установил новый бомбардирский рекорд российского футбола, забив свой 234-й гол и превзойдя предыдущее достижение Кержакова. Встреча завершилась уверенной победой "Акрона" со счетом 2:0, напоминает Газета.Ru.

За свою карьеру Дзюба успел поиграть за несколько известных клубов, включая московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", турецкий "Адана Демирспор" и московский "Локомотив".

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Новиков Валерий Иванович (род. 1957) — советский футболист.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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