Фитнес-миф, из-за которого вы теряете время в зале, пока другие качают мышцы без лишних усилий

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Многие уверены, что замедление повторений делает тренировку более эффективной, поскольку мышцы дольше остаются под нагрузкой. На первый взгляд, это кажется логичным. Однако научные исследования говорят об обратном: искусственное замедление движений не всегда приводит к лучшим результатам.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Почему медленные повторения не всегда работают

Исследования показывают, что медленные повторения не создают достаточного механического напряжения, необходимого для роста мышц. Важно не то, насколько долго мышца остается под нагрузкой, а какое напряжение она испытывает.

Пример: представьте, что вы выполняете жим штанги лёжа с лёгким весом и сознательно опускаете её медленно. Теперь сравните это с ситуацией, когда вы работаете с тяжёлым весом и на последних повторениях ваша скорость замедляется из-за усталости.

Во втором случае мышцы испытывают гораздо большее напряжение, что является ключевым фактором роста.

Что такое механическое напряжение

Механическое напряжение — главный стимул для роста мышц. Оно создается, когда:

Вы работаете с большими весами.

Доводите мышцы до отказа, даже если работаете с лёгким весом.

Чем больше мышца напрягается под нагрузкой, тем больше шансов на её рост.

Почему медленные повторения создают ложное ощущение эффективности

При замедленном движении человек ощущает сильное жжение в мышцах, что создает иллюзию эффективной тренировки.

Факт: исследования показывают, что жжение не связано с ростом мышц. Оно лишь означает накопление молочной кислоты, но не обеспечивает нужное напряжение для гипертрофии.

То есть тренировка кажется сложнее, но не становится продуктивнее.

Какие повторения действительно работают

Главное правило: повторение должно быть мощным и контролируемым.

Настоящая эффективность начинается там, где мышцы действительно устают и не могут двигать вес быстро.

Пример: допустим, вы делаете подтягивания. Если вы подтягиваетесь медленно, но с лёгким весом, мышцы не получают достаточного стимула. Однако если на последних повторениях вам трудно дотянуться до перекладины, то вы на правильном пути — мышцы работают на пределе возможностей.

Как тренироваться правильно

Не замедляйте движения специально: поднимайте вес быстро и мощно, но опускайте под контролем.

поднимайте вес быстро и мощно, но опускайте под контролем. Работайте до утомления: последние 1-3 повторения должны даваться с трудом, но без потери техники.

последние 1-3 повторения должны даваться с трудом, но без потери техники. Выбирайте оптимальный вес: нагрузка 65-85% от 1ПМ (максимального веса на одно повторение).

Когда медленные повторения могут быть полезны

Есть исключения, когда замедленный темп оправдан:

Реабилитация после травм - снижает нагрузку на суставы.

- снижает нагрузку на суставы. Отработка техники - помогает улучшить контроль движений.

- помогает улучшить контроль движений. Изолирующие упражнения - для фокусировки на определённой мышце.

Вывод

Медленные повторения не всегда делают тренировку эффективнее. Вместо этого лучше:

Работать с правильным весом.

Выполнять контролируемые, но мощные движения.

Доводить мышцы до отказа.

Такой подход обеспечит максимальное механическое напряжение и оптимальные условия для роста мышц.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

