Красивый живот без боли: эти позы заменяют качание пресса

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Красивый живот — не только эстетика, но и показатель здоровья. В древней Индии женский живот считался символом плодородия, а у мужчин его округлость указывала на принадлежность к высшей касте. Сегодня же плоский живот с кубиками пресса стал эталоном красоты. Но действительно ли такая нагрузка на мышцы полезна для здоровья?

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

Йога и здоровье живота

Практикуя йогу более 20 лет, я заметила, что чрезмерные нагрузки на пресс могут привести к нежелательным последствиям. Например, такие проблемы, как диастаз, опущение органов таза или даже грыжи, нередко связаны с избыточными тренировками. А сочетание жестких упражнений с диетами может вызвать гормональный сбой или менструальные нарушения.

Аюрведа объясняет это тем, что в области живота сосредоточены тысячи энергетических каналов (нади), обеспечивающих баланс в теле. Если мышцы живота перетренированы, энергия блокируется, органы недополучают питание и теряют жизненную силу.

Конечно, это не означает, что нужно отказываться от тренировок. В йоге есть безопасные и эффективные асаны, которые помогут подтянуть живот без вреда для здоровья.

Правила безопасных тренировок для живота

Перед тем как приступать к упражнениям, важно соблюдать несколько правил:

Следите за пищеварением: вздутие живота может свести к нулю все усилия. Соблюдайте сбалансированное питание, вовремя опорожняйте кишечник, лечите заболевания ЖКТ.

вздутие живота может свести к нулю все усилия. Соблюдайте сбалансированное питание, вовремя опорожняйте кишечник, лечите заболевания ЖКТ. Не тренируйте пресс в особые периоды: во время беременности, менструации и сразу после родов следует избегать интенсивных нагрузок.

во время беременности, менструации и сразу после родов следует избегать интенсивных нагрузок. При наличии диастаза или после операции выбирайте щадящие упражнения: лучше проконсультироваться со специалистом.

лучше проконсультироваться со специалистом. Занимайтесь натощак: выполняйте упражнения до первых признаков усталости, но не доводите себя до боли.

Асаны для тонкой талии и плоского живота

Боковые вытяжения

Подчеркивают талию, корректируют бока, помогают при проблемах пищеварения.

Примеры асан

Уттхита Триконасана

Уттхитта Паршваконасана

Паривритта Джану Ширшасана

Боковые наклоны сидя и стоя

Активное вытяжение живота

Растягивает прямую мышцу живота, убирает вздутие и жировые отложения внизу живота.

Примеры асан

Дханурасана

Супта Вирасана (на опоре)

Ардха Мукха Шванасана

Бхунджангасана (кобра)

Тадасана (с вытянутыми вверх руками)

Для новичков: попробуйте мягкое вытяжение сидя. Сядьте спиной к стене, скрестив ноги. На вдохе прогнитесь, на выдохе округлите спину, сохраняя контакт с поверхностью. Выполняйте 3 минуты.

Скрутки

Тренируют косые мышцы живота, массируют внутренние органы, уменьшая объем талии.

Примеры асан

Джатхара Паривартанасана

Маричиасана 1, 2, 3

Бхараваджасана

Скрутки сидя и лежа

Противопоказания: крупные миомы, кисты, межпозвоночные грыжи.

Упражнения на пресс

Йога не ставит цель развить кубики, но эти позы отлично укрепляют мышцы живота.

Примеры асан

Урдхва Прасарита Падасана (подъем прямых ног)

Чатуранга Дандасана (можно с колен)

Майорасана (для продвинутых)

Балансы на руках

Шавасана с массажным эффектом

Снимает напряжение с живота и улучшает кровообращение.

Как выполнить

Лягте животом на свернутое полотенце (под пупок).

Расслабьтесь, дышите спокойно, почувствуйте пульсацию в животе.

Оставайтесь в позе 5 минут.

Если ощущения неприятные, уменьшите опору, например, используйте тонкий плед.

Заключение

Йога предлагает мягкий и эффективный способ сделать живот подтянутым без риска для здоровья. Главное — помнить, что красота не в жестком прессе, а в гармонии тела и энергии.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

