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Красивый живот без боли: эти позы заменяют качание пресса

4:12
Спорт

Красивый живот — не только эстетика, но и показатель здоровья. В древней Индии женский живот считался символом плодородия, а у мужчин его округлость указывала на принадлежность к высшей касте. Сегодня же плоский живот с кубиками пресса стал эталоном красоты. Но действительно ли такая нагрузка на мышцы полезна для здоровья?

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Йога и здоровье живота

Практикуя йогу более 20 лет, я заметила, что чрезмерные нагрузки на пресс могут привести к нежелательным последствиям. Например, такие проблемы, как диастаз, опущение органов таза или даже грыжи, нередко связаны с избыточными тренировками. А сочетание жестких упражнений с диетами может вызвать гормональный сбой или менструальные нарушения.

Аюрведа объясняет это тем, что в области живота сосредоточены тысячи энергетических каналов (нади), обеспечивающих баланс в теле. Если мышцы живота перетренированы, энергия блокируется, органы недополучают питание и теряют жизненную силу.

Конечно, это не означает, что нужно отказываться от тренировок. В йоге есть безопасные и эффективные асаны, которые помогут подтянуть живот без вреда для здоровья.

Правила безопасных тренировок для живота

Перед тем как приступать к упражнениям, важно соблюдать несколько правил:

  • Следите за пищеварением: вздутие живота может свести к нулю все усилия. Соблюдайте сбалансированное питание, вовремя опорожняйте кишечник, лечите заболевания ЖКТ.
  • Не тренируйте пресс в особые периоды: во время беременности, менструации и сразу после родов следует избегать интенсивных нагрузок.
  • При наличии диастаза или после операции выбирайте щадящие упражнения: лучше проконсультироваться со специалистом.
  • Занимайтесь натощак: выполняйте упражнения до первых признаков усталости, но не доводите себя до боли.

Асаны для тонкой талии и плоского живота

Боковые вытяжения

Подчеркивают талию, корректируют бока, помогают при проблемах пищеварения.

Примеры асан

  • Уттхита Триконасана
  • Уттхитта Паршваконасана
  • Паривритта Джану Ширшасана
  • Боковые наклоны сидя и стоя

Активное вытяжение живота

Растягивает прямую мышцу живота, убирает вздутие и жировые отложения внизу живота.

Примеры асан

  • Дханурасана
  • Супта Вирасана (на опоре)
  • Ардха Мукха Шванасана
  • Бхунджангасана (кобра)
  • Тадасана (с вытянутыми вверх руками)

Для новичков: попробуйте мягкое вытяжение сидя. Сядьте спиной к стене, скрестив ноги. На вдохе прогнитесь, на выдохе округлите спину, сохраняя контакт с поверхностью. Выполняйте 3 минуты.

Скрутки

Тренируют косые мышцы живота, массируют внутренние органы, уменьшая объем талии.

Примеры асан

  • Джатхара Паривартанасана
  • Маричиасана 1, 2, 3
  • Бхараваджасана
  • Скрутки сидя и лежа

Противопоказания: крупные миомы, кисты, межпозвоночные грыжи.

Упражнения на пресс

Йога не ставит цель развить кубики, но эти позы отлично укрепляют мышцы живота.

Примеры асан

  • Урдхва Прасарита Падасана (подъем прямых ног)
  • Чатуранга Дандасана (можно с колен)
  • Майорасана (для продвинутых)
  • Балансы на руках

Шавасана с массажным эффектом

Снимает напряжение с живота и улучшает кровообращение.

Как выполнить

  • Лягте животом на свернутое полотенце (под пупок).
  • Расслабьтесь, дышите спокойно, почувствуйте пульсацию в животе.
  • Оставайтесь в позе 5 минут.

Если ощущения неприятные, уменьшите опору, например, используйте тонкий плед.

Заключение

Йога предлагает мягкий и эффективный способ сделать живот подтянутым без риска для здоровья. Главное — помнить, что красота не в жестком прессе, а в гармонии тела и энергии.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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