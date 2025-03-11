Диабетикам на заметку: этот метод снижает сахар за 3 минуты

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Вопрос контроля сахара в крови становится всё более актуальным, особенно для людей с диабетом и преддиабетом. Традиционно врачи рекомендуют ходьбу после еды, но новое исследование показывает, что короткие серии приседаний могут быть даже эффективнее.

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Почему приседания работают лучше

Исследование, опубликованное в рецензируемом журнале, показывает, что всего 3 минуты приседаний после еды могут значительно снизить уровень глюкозы в крови. Это происходит благодаря тому, что:

Приседания задействуют крупные мышечные группы - чем больше мышц работает, тем активнее расходуется глюкоза.

- чем больше мышц работает, тем активнее расходуется глюкоза. Интенсивность выше, чем при ходьбе - упражнения с весом собственного тела требуют большего усилия, что ускоряет метаболизм.

- упражнения с весом собственного тела требуют большего усилия, что ускоряет метаболизм. Повышается чувствительность к инсулину - регулярные приседания помогают клеткам лучше усваивать сахар из крови.

Эксперты подчёркивают, что этот метод может быть полезен как людям с диабетом, так и тем, кто просто хочет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Как правильно делать приседания для контроля сахара

Чтобы получить максимальную пользу, достаточно выполнять 3 минуты приседаний сразу после еды. Если нагрузки кажутся сложными, можно использовать другие упражнения на ноги, такие как выпады или подъёмы на носки.

Важно помнить: перед тем как внедрять новый вид активности, особенно при наличии хронических заболеваний, стоит проконсультироваться с врачом.

Ходьба vs. приседания: что выбрать

Хотя ходьба остаётся отличным способом поддержания здоровья, исследования показывают, что приседания работают быстрее и эффективнее. Включение коротких серий упражнений после еды может стать простой, но мощной стратегией для улучшения обмена веществ.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

