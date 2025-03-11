Худеть быстрее — легко: 5 лайфхаков для ускорения метаболизма без жёстких диет

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Мечтаете сжигать калории даже во сне? Думаете, что у вас замедленный метаболизм? Доктор Амир Хан, известный британский врач и эксперт ITV, объяснил, почему ваш организм работает не на полную мощность и как это исправить!

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Метаболизм — это не приговор! Многие считают, что он зависит только от генетики, но на самом деле вы можете разогнать его сами. Как? Просто следуйте этим пяти простым правилам.

ТОП-5 СПОСОБОВ УСКОРИТЬ МЕТАБОЛИЗМ

Наращивайте мышцы

Чем больше мышечной массы — тем больше калорий сжигается даже в покое. Это значит, что после силовой тренировки вы продолжаете худеть, даже когда отдыхаете!

Факт: 1 кг мышц в состоянии покоя сжигает до 50 калорий в день, а 1 кг жира — всего 5 калорий. Разница в 10 раз!

Употребляйте больше белка

Белковая пища не только насыщает, но и увеличивает термический эффект еды — то есть на ее переваривание организм тратит больше энергии.

Что есть: курица, рыба, яйца, творог, орехи, йогурт, тофу.

Факт: организм тратит до 30% полученных калорий только на переваривание белка, тогда как на жир — всего 3-5%.

Следите за сном

Если вы спите менее 6 часов, гормоны стресса (кортизол) замедляют обмен веществ и заставляют организм запасать жир.

Оптимально: 7-9 часов сна, чтобы контролировать аппетит и поддерживать нормальный метаболизм.

Факт: недосыпание увеличивает вероятность набора веса на 55%.

Будьте активными в течение дня

Не только тренировки, но и простая прогулка, работа стоя или танцы под музыку помогают ускорить метаболизм.

Минимум: 10 000 шагов в день или любая активность раз в час - например, растяжка или приседания.

Факт: даже постукивание пальцами по столу увеличивает расход калорий.

Не забывайте пить воду

Обезвоживание замедляет обмен веществ и делает вас вялым. А вот холодная вода заставляет организм тратить энергию на согрев.

Сколько пить: 30 мл воды на 1 кг веса.

Факт: стакан холодной воды ускоряет метаболизм на 10-30% в течение 40 минут.

Вы сами управляете своим метаболизмом!

Если вы хотите худеть быстрее, то ваш главный союзник — правильные привычки.

Ешьте больше белка.

Наращивайте мышцы.

Следите за сном.

Будьте активными.

Пейте воду.

И самое главное — не ищите волшебную таблетку. Только регулярность и комплексный подход приведут к быстрому и здоровому обмену веществ.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

