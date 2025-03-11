Худеть быстрее — легко: 5 лайфхаков для ускорения метаболизма без жёстких диет

Мечтаете сжигать калории даже во сне? Думаете, что у вас замедленный метаболизм? Доктор Амир Хан, известный британский врач и эксперт ITV, объяснил, почему ваш организм работает не на полную мощность и как это исправить!
Метаболизм — это не приговор! Многие считают, что он зависит только от генетики, но на самом деле вы можете разогнать его сами. Как? Просто следуйте этим пяти простым правилам.
Чем больше мышечной массы — тем больше калорий сжигается даже в покое. Это значит, что после силовой тренировки вы продолжаете худеть, даже когда отдыхаете!
Белковая пища не только насыщает, но и увеличивает термический эффект еды — то есть на ее переваривание организм тратит больше энергии.
Что есть: курица, рыба, яйца, творог, орехи, йогурт, тофу.
Если вы спите менее 6 часов, гормоны стресса (кортизол) замедляют обмен веществ и заставляют организм запасать жир.
Оптимально: 7-9 часов сна, чтобы контролировать аппетит и поддерживать нормальный метаболизм.
Не только тренировки, но и простая прогулка, работа стоя или танцы под музыку помогают ускорить метаболизм.
Минимум: 10 000 шагов в день или любая активность раз в час - например, растяжка или приседания.
Обезвоживание замедляет обмен веществ и делает вас вялым. А вот холодная вода заставляет организм тратить энергию на согрев.
Сколько пить: 30 мл воды на 1 кг веса.
Если вы хотите худеть быстрее, то ваш главный союзник — правильные привычки.
И самое главное — не ищите волшебную таблетку. Только регулярность и комплексный подход приведут к быстрому и здоровому обмену веществ.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
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