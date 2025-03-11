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Эта тренировка работает даже тогда, когда вы отдыхаете – жир сгорает сам

1:24
Спорт

Многие люди часами занимаются кардио, чтобы избавиться от лишнего жира на животе, но, как утверждает онлайн-тренер по фитнесу Эмили Керли, это не самый эффективный способ. Она уверена: делать ставку только на кардио — ошибка. Вместо этого, для быстрого и долговременного результата стоит добавить в тренировки силовые упражнения.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Почему кардио не всегда работает

Кардионагрузки действительно помогают сжигать калории, но только во время тренировки. После завершения занятия обмен веществ возвращается в обычный режим, что замедляет жиросжигание.

В чем преимущество силовых тренировок

  • Они способствуют росту сухой мышечной массы.
  • Чем больше мышц в организме, тем быстрее работает метаболизм.
  • Мышцы продолжают сжигать калории даже в покое, ускоряя потерю жира.

Как правильно тренироваться, чтобы убрать жир на животе

  • Сочетать кардио и силовые упражнения.
  • Выполнять упражнения с сопротивлением (приседания, выпады, жимы).
  • Соблюдать дефицит калорий — питание играет ключевую роль.
  • Тренироваться не менее 150 минут в неделю (по рекомендациям NHS).

Эксперты подтверждают: чередование силовых и кардиотренировок — лучший способ для похудения, а упор только на кардио — частая ошибка.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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