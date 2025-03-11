Эта тренировка работает даже тогда, когда вы отдыхаете – жир сгорает сам

Многие люди часами занимаются кардио, чтобы избавиться от лишнего жира на животе, но, как утверждает онлайн-тренер по фитнесу Эмили Керли, это не самый эффективный способ. Она уверена: делать ставку только на кардио — ошибка. Вместо этого, для быстрого и долговременного результата стоит добавить в тренировки силовые упражнения.
Кардионагрузки действительно помогают сжигать калории, но только во время тренировки. После завершения занятия обмен веществ возвращается в обычный режим, что замедляет жиросжигание.
Эксперты подтверждают: чередование силовых и кардиотренировок — лучший способ для похудения, а упор только на кардио — частая ошибка.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.