Эта тренировка работает даже тогда, когда вы отдыхаете – жир сгорает сам

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Многие люди часами занимаются кардио, чтобы избавиться от лишнего жира на животе, но, как утверждает онлайн-тренер по фитнесу Эмили Керли, это не самый эффективный способ. Она уверена: делать ставку только на кардио — ошибка. Вместо этого, для быстрого и долговременного результата стоит добавить в тренировки силовые упражнения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Почему кардио не всегда работает

Кардионагрузки действительно помогают сжигать калории, но только во время тренировки. После завершения занятия обмен веществ возвращается в обычный режим, что замедляет жиросжигание.

В чем преимущество силовых тренировок

Они способствуют росту сухой мышечной массы.

Чем больше мышц в организме, тем быстрее работает метаболизм.

Мышцы продолжают сжигать калории даже в покое, ускоряя потерю жира.

Как правильно тренироваться, чтобы убрать жир на животе

Сочетать кардио и силовые упражнения.

Выполнять упражнения с сопротивлением (приседания, выпады, жимы).

Соблюдать дефицит калорий — питание играет ключевую роль.

Тренироваться не менее 150 минут в неделю (по рекомендациям NHS).

Эксперты подтверждают: чередование силовых и кардиотренировок — лучший способ для похудения, а упор только на кардио — частая ошибка.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

