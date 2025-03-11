Одно упражнение – и холестерин падает на 20%: разбираемся, что это за чудо-фитнес

Высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но его можно контролировать не только с помощью лекарств и диеты. Персональный тренер Дэвид Лэнгфорд утверждает, что всего одно упражнение способно снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) на 20% за несколько недель.
Дэвид отмечает, что наиболее эффективной формой физической активности является высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT). Этот метод включает короткие, но мощные всплески активности, чередующиеся с периодами отдыха.
Повторить 3-4 круга
47-летний Марк Эванс из Манчестера пришел к тренеру с высоким уровнем холестерина (6,2 ммоль/л). Врач уже рекомендовал ему лекарства, но Марк решил сначала попробовать физические нагрузки.
После 7 недель HIIT-тренировок и небольшой корректировки питания:
Если хотите естественным способом снизить холестерин и укрепить сердце, попробуйте HIIT-тренировки. Достаточно 3-4 коротких сессий в неделю, чтобы почувствовать результат.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.