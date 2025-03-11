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Одно упражнение – и холестерин падает на 20%: разбираемся, что это за чудо-фитнес

2:19
Спорт

Высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но его можно контролировать не только с помощью лекарств и диеты. Персональный тренер Дэвид Лэнгфорд утверждает, что всего одно упражнение способно снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) на 20% за несколько недель.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Какой вид тренировок помогает снизить холестерин

Дэвид отмечает, что наиболее эффективной формой физической активности является высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT). Этот метод включает короткие, но мощные всплески активности, чередующиеся с периодами отдыха.

Пример HIIT-тренировки, снижающей холестерин

  • 30 секунд бег на месте с высокими коленями
  • 20 секунд отдыха
  • 30 секунд прыжки с хлопками (Jumping Jacks)
  • 20 секунд отдыха
  • 30 секунд приседания с прыжком
  • 20 секунд отдыха
  • 30 секунд бурпи (burpees)
  • 20 секунд отдыха

Повторить 3-4 круга

Почему это работает

  • Ускоряет обмен веществ и помогает организму быстрее перерабатывать жиры.
  • Улучшает кровообращение, помогая "выводить" избыток холестерина.
  • Повышает уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), способствующего очищению сосудов.

История успеха: как тренировки снизили холестерин на 20%

47-летний Марк Эванс из Манчестера пришел к тренеру с высоким уровнем холестерина (6,2 ммоль/л). Врач уже рекомендовал ему лекарства, но Марк решил сначала попробовать физические нагрузки.

После 7 недель HIIT-тренировок и небольшой корректировки питания:

  • Марк снизил "плохой" холестерин с 6,2 до 4,9 ммоль/л (-20%).
  • Уровень "хорошего" холестерина вырос на 12%.
  • Он потерял 8 кг и стал активнее.

Если хотите естественным способом снизить холестерин и укрепить сердце, попробуйте HIIT-тренировки. Достаточно 3-4 коротких сессий в неделю, чтобы почувствовать результат.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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