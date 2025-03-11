Одно упражнение – и холестерин падает на 20%: разбираемся, что это за чудо-фитнес

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Высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но его можно контролировать не только с помощью лекарств и диеты. Персональный тренер Дэвид Лэнгфорд утверждает, что всего одно упражнение способно снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) на 20% за несколько недель.

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Какой вид тренировок помогает снизить холестерин

Дэвид отмечает, что наиболее эффективной формой физической активности является высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT). Этот метод включает короткие, но мощные всплески активности, чередующиеся с периодами отдыха.

Пример HIIT-тренировки, снижающей холестерин

30 секунд бег на месте с высокими коленями

20 секунд отдыха

30 секунд прыжки с хлопками (Jumping Jacks)

20 секунд отдыха

30 секунд приседания с прыжком

20 секунд отдыха

30 секунд бурпи (burpees)

20 секунд отдыха

Повторить 3-4 круга

Почему это работает

Ускоряет обмен веществ и помогает организму быстрее перерабатывать жиры.

Улучшает кровообращение, помогая "выводить" избыток холестерина.

Повышает уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), способствующего очищению сосудов.

История успеха: как тренировки снизили холестерин на 20%

47-летний Марк Эванс из Манчестера пришел к тренеру с высоким уровнем холестерина (6,2 ммоль/л). Врач уже рекомендовал ему лекарства, но Марк решил сначала попробовать физические нагрузки.

После 7 недель HIIT-тренировок и небольшой корректировки питания:

Марк снизил "плохой" холестерин с 6,2 до 4,9 ммоль/л (-20%).

Уровень "хорошего" холестерина вырос на 12%.

Он потерял 8 кг и стал активнее.

Если хотите естественным способом снизить холестерин и укрепить сердце, попробуйте HIIT-тренировки. Достаточно 3-4 коротких сессий в неделю, чтобы почувствовать результат.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

