Патриотизм под запретом: российскую чемпионку отстранили за фото в честь 9 Мая

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Олимпийская чемпионка Виктория Листунова лишена нейтрального статуса и не сможет выступать на международных соревнованиях. Причиной стало фото с празднования Дня Победы 9 мая, из-за которого Международная федерация гимнастики (FIG) приняла жёсткие меры.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Женская гимнастика

Об этом 10 марта сообщил российский гимнаст Даниел Маринов в интервью "Матч ТВ". По его словам, FIG официально указала публикацию Листуновой как основание для отказа в допуске. Этот вопрос обсуждался даже на уровне президента федерации Моринари Ватанабэ.

19-летняя Листунова — олимпийская чемпионка в командном первенстве (Токио-2021) и абсолютная чемпионка Европы-2021. Однако сейчас она вынуждена делать паузу в карьере из-за разрыва ахиллова сухожилия.

В то же время FIG допустила к международным стартам 16-летнюю Злату Осокину из Гатчины, воспитанницу тренера Марии Стяжкиной.

Решение FIG вызвало неоднозначную реакцию. Одни считают его логичным продолжением политики федерации, другие — проявлением несправедливости по отношению к спортсменке. На данный момент будущее Листуновой в международном спорте остаётся неопределённым, сообщает Царьград.

Уточнения

Даниел Ненков Маринов (род. 2004) — российский спортивный гимнаст болгарского происхождения. Мастер спорта России. Двукратный чемпион и обладатель Кубка России в упражнениях на брусьях (2022).

