Разрушаем мифы: почему большие веса не всегда залог роста мышц

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Многие спортсмены считают, что большие веса автоматически приводят к росту мышц, но на практике развитие силы и увеличение массы требуют разных подходов.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Размер мышц определяется их площадью поперечного сечения. Чем больше этот показатель, тем крупнее выглядят мышцы.

В тренировках на массу акцент делается на активное напряжение конкретных мышц, тогда как силовые тренировки направлены на эффективность движения.

Для роста мышц используется диапазон в 5-30 повторений с умеренно тяжёлыми весами, в то время как для силы оптимальны 4-8 повторений с максимальными нагрузками.

Объём тренировок также разнится: в силовых программах количество повторений и подходов меньше, но интенсивность выше, тогда как для роста мышц важен общий объём нагрузки.

Выбор подхода зависит от целей. Если приоритет — увеличение мышечной массы, важно работать с умеренно тяжёлыми весами и большим числом повторений.

Если главная цель — сила, стоит сосредоточиться на работе с предельными весами и меньшим числом повторений. Главное — определить приоритеты и строить программу тренировок соответствующим образом.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

