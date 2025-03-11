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Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету

1:32
Спорт

Известный фитнес-тренер Изабель Моррис поделилась основными советами для тех, кто хочет привести себя в форму к лету.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

В своих соцсетях она отметила, что важно придерживаться здорового и реалистичного образа жизни, который можно поддерживать в долгосрочной перспективе.

По словам Изабель, первый шаг — это завтрак. Он должен быть богат белком (не менее 30 г), чтобы заряжать энергией на весь день и предотвращать переедание. Ходьба также играет важную роль: тренер рекомендует проходить от 6 до 10 тысяч шагов ежедневно.

Моррис советует наполнять тарелку на 40-50% овощами, на 25-30% белком и углеводами, а также не забывать про здоровые жиры. Она также рекомендует планировать тренировки, уделяя 3-5 дней в неделю силовым упражнениям и добавляя к ним 10-15 минут кардио.

Для контроля питания Изабель рекомендует отслеживать потребление калорий и макронутриентов, создавая дефицит в 300-500 калорий в день. При этом важно соблюдать баланс и не превращать процесс похудения в стресс.

Отдых — неотъемлемая часть прогресса. Регулярные дни восстановления, достаточный сон и правильное увлажнение помогут организму адаптироваться и становиться сильнее. В заключение тренер напомнила, что главное — сохранять мотивацию и отмечать даже небольшие достижения.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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