Универсальная тренировка: именно так вы можете развивать как мозги, так и мускулы

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сочетание умственных задач и физической активности — это эффективный способ улучшить как когнитивные способности, так и спортивные результаты.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Исследования показывают, что тренировка выносливости мозга (BET), которая включает в себя выполнение сложных умственных задач вместе с физической нагрузкой, может значительно повысить вашу производительность на тренировках и даже улучшить результаты в спортивных играх.

Например, одно исследование с участием 31 профессионального футболиста показало, что игроки, которые одновременно тренировали ум и тело, улучшили точность передачи.

Исследования в Бирмингемском университете продемонстрировали, что сочетание 45 минут физической тренировки с 20 минутами умственного упражнения значительно улучшает когнитивные функции и физическую подготовленность. В группе, занимавшейся только физической активностью, результаты улучшились намного меньше.

Изначально тренировка выносливости мозга была предназначена для профессиональных атлетов, но теперь она доступна для всех с помощью мобильных приложений, таких как Soma NPT, популярное среди тренеров и спортсменов.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. Уровень выносливости определяют временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение (разновидность двигательной деятельности).

