Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ездить так, чтобы вас не замечали инспекторы? Простые правила невидимости на дороге
Ваша печень вас не простит: чем грозит алкоголь каждые выходные
ТОП-6 самых неубиваемых грузовиков СССР
Расти, коса, до пояса: попробуйте этот лайфхак, и через месяц не узнаете себя в зеркале
Раздражает беспорядок на кухне? Возможно, вы допустили одну из этих ошибок
Эти ошибки убивают вашу ламинированную столешницу: срочно прекратите так делать
Американский рынок акций в панике: почему инвесторы нервничают
Где больше позолоты, а где — больше истории? Версаль и Казерта в великом королевском сравнении
Под слоем слизи и без глаз: кто на самом деле живёт в Байкале

Универсальная тренировка: именно так вы можете развивать как мозги, так и мускулы

1:14
Спорт

Сочетание умственных задач и физической активности — это эффективный способ улучшить как когнитивные способности, так и спортивные результаты.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Исследования показывают, что тренировка выносливости мозга (BET), которая включает в себя выполнение сложных умственных задач вместе с физической нагрузкой, может значительно повысить вашу производительность на тренировках и даже улучшить результаты в спортивных играх.

Например, одно исследование с участием 31 профессионального футболиста показало, что игроки, которые одновременно тренировали ум и тело, улучшили точность передачи. 

Исследования в Бирмингемском университете продемонстрировали, что сочетание 45 минут физической тренировки с 20 минутами умственного упражнения значительно улучшает когнитивные функции и физическую подготовленность. В группе, занимавшейся только физической активностью, результаты улучшились намного меньше.

Изначально тренировка выносливости мозга была предназначена для профессиональных атлетов, но теперь она доступна для всех с помощью мобильных приложений, таких как Soma NPT, популярное среди тренеров и спортсменов.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. Уровень выносливости определяют временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение (разновидность двигательной деятельности).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Экономика и бизнес
В Китае назвали волшебной ставку России на золото Аудио 
Как избавиться от седины за секунды — и без похода в салон
Красота и стиль
Как избавиться от седины за секунды — и без похода в салон Аудио 
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение
АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение
Последние материалы
ТОП-6 самых неубиваемых грузовиков СССР
Расти, коса, до пояса: попробуйте этот лайфхак, и через месяц не узнаете себя в зеркале
Раздражает беспорядок на кухне? Возможно, вы допустили одну из этих ошибок
Эти ошибки убивают вашу ламинированную столешницу: срочно прекратите так делать
Универсальная тренировка: именно так вы можете развивать как мозги, так и мускулы
Американский рынок акций в панике: почему инвесторы нервничают
Где больше позолоты, а где — больше истории? Версаль и Казерта в великом королевском сравнении
Под слоем слизи и без глаз: кто на самом деле живёт в Байкале
Стала ли смерть супруга поводом для пиара? Кушанашвили против Седоковой
Без этих шагов вкусной клубники не будет — как подготовить почву и место
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.