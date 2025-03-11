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Ученые раскрыли секрет о мозге: лучший способ улучшить память после 60 лет

1:39
Спорт

Согласно исследованиям Гарвардского университета, для поддержания остроты ума и улучшения памяти после 60 лет рекомендуется уделять внимание определённым видам физической активности.

Замороженный мозг
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замороженный мозг

Рекомендуемые виды активности для улучшения когнитивных функций:

  • Ходьба: Регулярные прогулки на свежем воздухе стимулируют кровообращение, обеспечивая приток кислорода к мозгу, что способствует улучшению памяти и снижает риск когнитивных нарушений.

  • Социальная активность: Общение с друзьями и семьёй поддерживает умственную активность, снижает уровень стресса и предотвращает чувство одиночества.

  • Чтение: Ежедневное чтение стимулирует различные области мозга, улучшая концентрацию и способность к запоминанию.

  • Обучение новому: Освоение новых навыков или хобби способствует образованию нейронных связей, поддерживая гибкость ума.

  • Решение головоломок: Занятия, такие как кроссворды или логические задачи, тренируют мышление и улучшают когнитивные процессы.

  • Практики осознанности: Медитация и глубокое дыхание помогают снизить стресс, что положительно сказывается на памяти и общем самочувствии.

  • Регулярные медицинские осмотры: Контроль за состоянием здоровья, включая артериальное давление и уровень сахара в крови, важен для предотвращения заболеваний, влияющих на когнитивные функции.

Внедрение этих привычек в повседневную жизнь поможет сохранить ясность ума и улучшить качество жизни в пожилом возрасте.

Уточнения

Профилакти́ческая медици́на (профилактоло́гия, греч. πρόφύλακτικός - "предохранительный" и λόγος - "учение, наука") — наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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