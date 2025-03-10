Спортивный позор века: как сборная Норвегии попалась на махинациях в Тронхейме

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Что происходит, когда победители чемпионата мира решают использовать нечестные методы? Скандал в Тронхейме всколыхнул весь спортивный мир, когда сборную Норвегии поймали на жульничестве, сообщает EADaily.

Фото: Designed by Freepik by viarprodesign is licensed under Public domian Прыжки с трамплина

Инцидент с использованием армированных нитей в костюмах прыгунов стал настоящей сенсацией. Как это произошло и какие последствия ждут виновных?

Разоблачение

Все началось с подачи протеста от команд Австрии, Польши и Словении, что привело к дисквалификации сразу нескольких норвежских спортсменов. Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг лишились своих мест, занятых на чемпионате мира — второго и пятого соответственно. Кристоффер Эриксен Сундал также был дисквалифицирован за нарушение правил после первого круга соревнований.

"Мы всех обманули. Мы попытались обмануть систему. Это неприемлемо", — признался спортивный директор сборной Норвегии Ян-Эрик Аалбу.

Его слова звучат как признание вины, и он выразил шок от того, что произошло.

Реакция спортивных властей

Президент Норвежской спортивной конфедерации Зайнеб Аль-Самараи также не осталась в стороне:

"То, что это произошло, вызывает разочарование, является серьезным и неприемлемым", — заявила она, подчеркивая, что нарушение правил должно иметь последствия.

Видеозапись, ставшая сенсацией

Вскоре после разоблачения инцидента была опубликована видеозапись, снятая скрытой камерой в швейной мастерской, где сотрудниками сборной Норвегии подшивались костюмы с армированными нитями. Видео быстро стало вирусным, и в других странах начали называть действия норвежской команды позором.

Заключение

Норвегия оказалась в центре скандала, который может иметь долгосрочные последствия для имиджа их спортивных властей и команды. Всем, кто связан с инцидентом, предстоит не только пережить публичную порицание, но и, возможно, столкнуться с серьезными последствиями.

Уточнения

Дисквалификация (от дис- и квалификация) — в спорте наказание спортсмена или команды за грубые нарушения правил соревнований или спортивной этики.

