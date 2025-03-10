Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 блюд, которые бесподобно готовили только советские бабушки
Тренируетесь годами, а вес на штанге не растёт? 10 тактик, которые используют самые сильные люди в мире
Водители не верят, но это факт: 4x4 зимой не всегда лучше
"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями
Розы в саду — не только красиво, но и умно: идеальный дизайн клумбы на вашем участке
Гости будут умолять о рецепте: этот торт — главный хит любого застолья
Эта привычка вашей собаки продлевает ей жизнь — и вот почему
Не выбрасывайте картон! Этот столик из трубок удивит даже самых искушённых
Древние ледники изменили Землю — вот как они повлияли на жизнь

Спортивный позор века: как сборная Норвегии попалась на махинациях в Тронхейме

2:08
Спорт

Что происходит, когда победители чемпионата мира решают использовать нечестные методы? Скандал в Тронхейме всколыхнул весь спортивный мир, когда сборную Норвегии поймали на жульничестве, сообщает EADaily.

Прыжки с трамплина
Фото: Designed by Freepik by viarprodesign is licensed under Public domian
Прыжки с трамплина

Инцидент с использованием армированных нитей в костюмах прыгунов стал настоящей сенсацией. Как это произошло и какие последствия ждут виновных?

Разоблачение

Все началось с подачи протеста от команд Австрии, Польши и Словении, что привело к дисквалификации сразу нескольких норвежских спортсменов. Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг лишились своих мест, занятых на чемпионате мира — второго и пятого соответственно. Кристоффер Эриксен Сундал также был дисквалифицирован за нарушение правил после первого круга соревнований.

"Мы всех обманули. Мы попытались обмануть систему. Это неприемлемо", — признался спортивный директор сборной Норвегии Ян-Эрик Аалбу.

Его слова звучат как признание вины, и он выразил шок от того, что произошло.

Реакция спортивных властей

Президент Норвежской спортивной конфедерации Зайнеб Аль-Самараи также не осталась в стороне:

"То, что это произошло, вызывает разочарование, является серьезным и неприемлемым", — заявила она, подчеркивая, что нарушение правил должно иметь последствия.

Видеозапись, ставшая сенсацией

Вскоре после разоблачения инцидента была опубликована видеозапись, снятая скрытой камерой в швейной мастерской, где сотрудниками сборной Норвегии подшивались костюмы с армированными нитями. Видео быстро стало вирусным, и в других странах начали называть действия норвежской команды позором.

Заключение

Норвегия оказалась в центре скандала, который может иметь долгосрочные последствия для имиджа их спортивных властей и команды. Всем, кто связан с инцидентом, предстоит не только пережить публичную порицание, но и, возможно, столкнуться с серьезными последствиями.

Уточнения

Дисквалификация (от дис- и квалификация) — в спорте наказание спортсмена или команды за грубые нарушения правил соревнований или спортивной этики.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Садоводство, цветоводство
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге Аудио 
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Красота и стиль
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер Браки вершатся не только на небесах, но и в суде: история знаменитых разводов Сергей Лебедев Москва получает возможность работать с США и Израилем над созданием государства алавитов в Сирии Любовь Степушова
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Тренируетесь годами, а вес на штанге не растёт? 10 тактик, которые используют самые сильные люди в мире
"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями
Водители не верят, но это факт: 4x4 зимой не всегда лучше
Розы в саду — не только красиво, но и умно: идеальный дизайн клумбы на вашем участке
Спортивный позор века: как сборная Норвегии попалась на махинациях в Тронхейме
Гости будут умолять о рецепте: этот торт — главный хит любого застолья
Эта привычка вашей собаки продлевает ей жизнь — и вот почему
Не выбрасывайте картон! Этот столик из трубок удивит даже самых искушённых
Древние ледники изменили Землю — вот как они повлияли на жизнь
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.