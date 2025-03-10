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Мирра Андреева громит соперниц и выходит в четвёртый круг Мастерса в США

1:56
Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает уверенное выступление на турнире WTA серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге она обыграла датчанку Клару Таусон в двух сетах со счётом 6:3, 6:0 и теперь готовится к новому испытанию.

Мирра Андреева
Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мирра Андреева

Следующий соперник — Елена Рыбакина

В четвёртом круге Андреевой предстоит встреча с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, посеянной под седьмым номером. Их последняя встреча состоялась 21 февраля в полуфинале турнира в Дубае, где россиянка одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Сумеет ли Рыбакина взять реванш — узнаем в ближайшем матче.

Лидирующая россиянка в мировом теннисе

На данный момент 17-летняя Андреева занимает 11-е место в рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В её активе уже два титула WTA в одиночном разряде, а на турнире "Ролан Гаррос" 2024 года она дошла до полуфинала. Также на Олимпийских играх в Париже Андреева завоевала "серебро" в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

История успеха Елены Рыбакиной

25-летняя Рыбакина, родившаяся в Москве, до 2018 года представляла Россию, а затем сменила спортивное гражданство на казахстанское. За свою карьеру она выиграла восемь титулов WTA, включая престижный Уимблдон в 2022 году.

Турнир близится к финалу

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 16 марта, а их призовой фонд превышает $9,6 млн. Турниры категории "Мастерс" уступают по престижности только соревнованиям "Большого шлема" и Итоговому турниру ATP/WTA.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2024).

WTA Тур 2025 (англ. 2025 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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