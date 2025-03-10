Жаркая схватка в НХЛ: драка в матче "Вашингтона" и "Сиэтла" закончилась массовыми штрафами

Встреча между "Вашингтон Кэпиталз" и "Сиэтл Кракен" в рамках регулярного чемпионата НХЛ выдалась особенно напряженной. В третьем периоде разгорелась массовая драка, инициатором которой стал нападающий "Кэпиталз" Том Уилсон. В результате конфликт перерос в столкновение всей пятерки игроков обеих команд.
На седьмой минуте заключительного периода Том Уилсон жестко атаковал защитника "Сиэтла" Джоша Махура, а затем добавил подножку. Такое поведение спровоцировало мгновенную реакцию соперников: Джон Хэйден и Майки Эйссимонт бросились защищать партнера. Всего за несколько секунд в потасовку включились остальные хоккеисты обеих команд, и началась массовая схватка.
После разбирательства судьи отправили всех десятерых полевых игроков на скамейку штрафников.
Все они получили по двухминутному штрафу, а Брэндон Дьюхейм дополнительно был наказан четырехминутным штрафом за грубость и десятиминутным дисциплинарным штрафом.
Каждому из них выписали двухминутное удаление, а Хэйден дополнительно получил десятиминутный дисциплинарный штраф.
Несмотря на ожесточенное противостояние, "Вашингтон" сумел одержать победу со счетом 4:2. В этом матче российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счет гол, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до восьми шайб.
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