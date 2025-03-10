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Предтрен без лишних затрат: 5 дешёвых альтернатив, которые работают не хуже дорогих добавок

1:57
Спорт

Спортивное питание предлагает множество предтренировочных комплексов, обещающих прилив сил и концентрацию. Однако не все они работают одинаково, а высокая цена делает их не самым доступным вариантом. К счастью, есть простые и дешевые альтернативы, которые помогут взбодриться перед тренировкой без лишних затрат.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

Зеленый чай с лимоном и медом

Этот натуральный энергетик прост в приготовлении и отлично бодрит. Заварите зеленый чай, добавьте дольку лимона и ложку меда — такой напиток обеспечит прилив сил и поможет сохранять концентрацию в течение нескольких часов.

Настойка элеутерококка

Продается в любой аптеке за 25-30 рублей. Достаточно следовать инструкции, чтобы получить мощный заряд энергии. Этот природный адаптоген помогает организму справляться со стрессом и повышает выносливость.

Кофеин или кофеин-бензоат натрия

Если вам нужен мгновенный стимул, подойдет аптечный кофеин. В отличие от кофе, который содержит вещества, вызывающие последующую вялость, этот вариант дает чистый энергетический эффект. Главное — не превышать дозировку 800-1000 мг.

Женьшень — проверенная классика

Настойка женьшеня или его гранулы — еще один бюджетный способ повысить уровень энергии. Стоит он примерно столько же, сколько элеутерококк, но обладает дополнительными преимуществами: улучшает кровообращение и повышает общую работоспособность.

Вывод

Зарядиться энергией перед тренировкой можно без дорогих добавок. Зеленый чай, аптечные настойки и кофеин — доступные и эффективные способы оставаться бодрым и сконцентрированным. Главное — не злоупотреблять стимуляторами и учитывать индивидуальные реакции организма.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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