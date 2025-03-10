Забудьте про изнурительные диеты: эти простые упражнения помогут сжечь жир в два счёта

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Фитнес-эксперт Роберт Бабаян поделился рекомендациями по упражнениям для сжигания лишних килограммов.

Фото: freepik утренняя зарядка

Он советует начать с лёгкой разминки, которая может включать быструю ходьбу на месте, махи руками и ногами.

После этого стоит перейти к кардионагрузке, такой как бег на месте, прыжки со скакалкой или танцевальные упражнения, которые помогут ускорить метаболизм и сжигать калории.

Бабаян подчеркнул важность силовых упражнений для укрепления мышц и ускорения процесса похудения, пишет NEWS. ru.

Отжимания, приседания и планка — отличные варианты для этого. Главное, по словам эксперта, — регулярность и постепенное увеличение нагрузки.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

