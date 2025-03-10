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Жир сгорит, мышцы останутся: вот что нужно есть перед тренировкой

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Спорт

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский поделился рекомендациями по правильному питанию перед тренировкой.

Фитнес
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Фитнес

По его словам, за два часа до занятия стоит употреблять сложные углеводы, такие как гречка, рис, макароны или цельнозерновой хлеб. Размер порции должен зависеть от типа телосложения: нормостенического, гиперстенического или астенического.

Однако, если цель тренировки — похудение, рацион должен быть другим. В этом случае важно создать условия для сжигания жира в качестве источника энергии, а также сохранить мышечную массу.

Для этого за полтора-два часа до тренировки рекомендуется употреблять высокобелковую пищу без углеводов.

Оптимальный выбор — нежирное отварное мясо, небольшое количество зеленых овощей, нежирный творог, рыба или мясо птицы, пишет "Москва 24".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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