Жир сгорит, мышцы останутся: вот что нужно есть перед тренировкой

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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский поделился рекомендациями по правильному питанию перед тренировкой.

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По его словам, за два часа до занятия стоит употреблять сложные углеводы, такие как гречка, рис, макароны или цельнозерновой хлеб. Размер порции должен зависеть от типа телосложения: нормостенического, гиперстенического или астенического.

Однако, если цель тренировки — похудение, рацион должен быть другим. В этом случае важно создать условия для сжигания жира в качестве источника энергии, а также сохранить мышечную массу.

Для этого за полтора-два часа до тренировки рекомендуется употреблять высокобелковую пищу без углеводов.

Оптимальный выбор — нежирное отварное мясо, небольшое количество зеленых овощей, нежирный творог, рыба или мясо птицы, пишет "Москва 24".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

