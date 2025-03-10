Секрет стройности раскрыт: вот сколько калорий сжигается при беге и ходьбе на самом деле

Избыточный жир на боках и ногах беспокоит многих, и выбор между бегом и ходьбой зависит от их эффективности в сжигании калорий и влиянии на организм.
Бег считается более энергозатратным: за час человек весом 70 кг теряет от 400 до 800 калорий в зависимости от интенсивности, тогда как быстрая ходьба за тот же период сжигает около 300-400 калорий.
Оба вида активности задействуют схожие группы мышц — ягодичные, икроножные, квадрицепсы и мышцы задней поверхности бедра.
Однако бег создает серьезную ударную нагрузку на суставы: при приземлении колени испытывают силу, в восемь раз превышающую вес тела, что в три раза больше, чем при ходьбе. Это делает бег менее подходящим для людей с избыточным весом или заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
В таких случаях лучше начинать с ходьбы, постепенно увеличивая интенсивность. В конечном итоге выбор между бегом и ходьбой зависит от индивидуальных особенностей.
Бег более эффективен для быстрого сжигания жира, но требует хорошей физической подготовки и отсутствия проблем с суставами, тогда как ходьба является щадящим и доступным вариантом для большинства людей.
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