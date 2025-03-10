Новогодняя премьера: Анна Щербакова и Евгений Плющенко в сказочном ледовом шоу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился с подписчиками в своём телеграм-канале захватывающей новостью: с 27 декабря 2025 года по 4 января 2026 года на "ВТБ Арене" в Москве состоится новогоднее ледовое шоу. Главную роль в нём исполнит олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
"Друзья, мы объявляем нашу первую волшебную новогоднюю премьеру — ледовую сказку с балетом — "Белоснежку" на "ВТБ Арене". В главной роли — действующая олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Анна Щербакова. Мы готовим для вас настоящую магию — на сцене, в воздухе и, конечно, на льду. Уверен, что такой Аню вы ещё не видели!", — написал Плющенко, добавив огненный эмодзи.
Этот сезон стал для Анны Щербаковой особенным. Помимо участия в шоу, она попробовала себя в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале. Её можно было услышать на этапах Гран-при России, а также во время чемпионата страны в Омске. Кроме того, спортсменка выступила в качестве амбассадора чемпионата России.
Возвращение на лёд после нескольких операций состоялось в популярном телешоу "Ледниковый период". В новом сезоне Анна стала судьёй, а также представила новый показательный номер. В предыдущем сезоне она исполняла роль ведущей.
Ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки обещает стать одним из главных событий новогодних праздников, объединяя мастерство фигурного катания, театральное искусство и потрясающую атмосферу зимней сказки.
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