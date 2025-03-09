Кто представит Россию в танцах на льду на Олимпиаде-2026: тренер назвал главных кандидатов

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Тренер Денис Самохин, работающий с танцевальным дуэтом Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, высказался о кандидатах на участие в Олимпийских играх 2026 года в танцах на льду. Он также объяснил, по какому принципу выбрал бы запасную пару.

Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледовая арена

Кого включить в список

"В составе должны быть те, кто за последние два сезона показывал наилучшие результаты. Это Александр Степанова и Иван Букин, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Я всегда придерживаюсь спортивного принципа. Трудно сказать, какие планы у Лизы и Егора. Мы слышали интервью Лизы в подкасте Кати Бобровой — она сказала, что ехать должны следующие по рейтингу. Если они окончательно приняли это решение, то в запасе должны быть Ира с Дэвидом.

Если они не могут — тогда Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Этот принцип необходимо соблюдать, иначе для кого-то это станет серьезным мотивационным и имиджевым ударом.

Когда пройдет квалификационный турнир

Отборочный турнир к Олимпийским играм 2026 года состоится в Пекине (Китай) с 17 по 21 сентября. Сборная России получила по одной квоте в каждом виде соревнований. Кто займет эти места — вопрос, который будет решен в ближайшее время.

Уточнения

Па́рное фигу́рное ката́ние — дисциплина фигурного катания, определяемая ISU как «катание двух человек в унисон, исполняя движения в такой гармонии друг с другом, что создаётся впечатление подлинного парного катания, а не независимого катания двух одиночников».

