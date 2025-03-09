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Первый старт за год: Чикмарёва и Янченков пробуют силы после травмы

1:38
Спорт

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, завоевавшие бронзу на чемпионате России в парном катании, возвращаются на лёд после долгого перерыва. Они примут участие во Всероссийских соревнованиях "Южный бриз", которые пройдут в Сириусе (Сочи) с 20 по 23 марта. Этот турнир станет для пары первым с момента их выступления на Кубке Первого канала в прошлом году.

Коньки
Фото: commons.wikimedia.org by Minnesota Historical Society, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Коньки

Напомним, что перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге Екатерина Чикмарёва получила травму ноги во время тренировки. В результате пара была вынуждена пропустить не только эти прокаты, но и всю серию Гран-при России, чемпионат страны и финал Гран-при. Длительное восстановление спортсменки привело к тому, что они лишились места в составе сборной.

Возможности для возвращения

Соревнования "Южный бриз" станут для Чикмарёвой и Янченкова шансом вновь заявить о себе. Их участие в этом турнире может стать важным шагом к возвращению в число лидеров российского фигурного катания. Болельщики с нетерпением ждут их выступления, чтобы оценить, в какой форме находятся спортсмены после длительного отсутствия на крупных стартах.

Что дальше

Пока неизвестно, какие планы у пары на остаток сезона, но успешное выступление в Сочи может стать началом нового этапа их карьеры. Если фигуристы продемонстрируют высокий уровень подготовки, это может открыть перед ними новые перспективы, в том числе возвращение в сборную России.

Уточнения

Па́рное фигу́рное ката́ние — дисциплина фигурного катания, определяемая ISU как «катание двух человек в унисон, исполняя движения в такой гармонии друг с другом, что создаётся впечатление подлинного парного катания, а не независимого катания двух одиночников».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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